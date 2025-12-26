Новый «Хищник» возглавил рейтинг популярных проектов у пиратов в декабре

Лидером в чарте сериалов остаются «Очень странные дела»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в декабре 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял фантастический экшн ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ, который пока официально не дебютировал на мировых цифровых площадках. Вторая строчка досталась комедийному детективу ДОСТАТЬ НОЖИ: ВОСКРЕШЕНИЕ ПОКОЙНИКА, вышедшему на Netflix 12 декабря. Бронзу получил кассовый хит ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, официальный релиз которого состоялся на зарубежных премиум-платформах 16 декабря.

На четвертой строке оказалась новая работа Пак Чхан Ука МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ. Пятерку замкнула фантастическая комедия БУГОНИЯ Йоргоса Лантимоса, которая появилась на мировых сервисах 25 ноября.

В десятку попал лишь один проект, который был легально доступен в России онлайн в декабре – фантастический боевик АЛЬТЕР с Томом Фелтоном.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в декабре ожидаемо продолжает возглавлять проект Netflix «Очень странные дела». Серебро досталось хоррору «Оно: Добро пожаловать в Дерри» – финальный эпизод проекта вышел на HBO как раз 14 декабря. Третье место второй месяц подряд удерживает сериал Apple TV «Одна из многих» от создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана.

На фоне выхода второго сезона четвертую строчку в чарте занял «Фоллаут». Пятое место досталось отечественному продукту – детективу «Тайны следствия». Помимо сериала с Анной Ковальчук, зрители также могли легально посмотреть экшн «Последний рубеж» – сериал с Джейсоном Кларком официально доступен в России на Apple TV.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в декабре 2025 года

1. ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ

2. ДОСТАТЬ НОЖИ: ВОСКРЕШЕНИЕ ПОКОЙНИКА

3. ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

4. МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ

5. БУГОНИЯ

6. АЛЬТЕР

7. СНЫ ПОЕЗДОВ

8. БИТВА ЗА БИТВОЙ

9. ОДИНОКИЙ САМУРАЙ

10. ТРОН: АРЕС

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в декабре 2025 года

1. «Очень странные дела»

2. «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

3. «Одна из многих»

4. «Фоллаут»

5. «Тайны следствия»

6. «Лэндмен»

7. «Последний рубеж»

8. «Позывной неизвестен»

9. «Чудовище внутри меня»

10. «Мебельная компания»

Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ