Официальная касса России: комментируй миграцию

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 202 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, на текущий момент во главе с голливудским блокбастером АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. По сравнению с прошлой неделей цифры сократились на 38%. Общая выручка в теневом прокате с начала года превысила 1 млрд рублей.

На четвертой неделе проката триллер ГОРНИЧНАЯ продемонстрировал практически нулевое падение (-0,5%), заработав еще 167 млн рублей. Общая сумма сборов составила 809 млн рублей, а число зрителей достигло 1,387 млн. Фильм с Амандой Сайфред и Сидни Суини заметно опережает график ДРАКУЛЫ (599 млн рублей и 1,139 млн зрителей после четырех уикендов). По финансовому показателю голливудский релиз занимает четвертое место по успешности среди зарубежных картин в официальном прокате с марта 2022 года. Строчкой выше – ДЖОН УИК 4 (874 млн).

ЧЕБУРАШКА 2 с кассой в 106 млн потерял от сборов прошлой недели 46,2%, увеличив свою общую выручку до 5,846 млрд рублей. Разрыв между первым и вторым фильмом в денежном выражении сократился до 2,2% (5,722 млрд у релиза 2023 года после пяти уикендов). А вот разрыв по числу проданных билетов, наоборот, увеличился до 39% – 11,390 млн у сиквела против 18,693 млн у оригинала.

Другой сиквел, ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, стартовал с четвертого места и собрал за выходные 72,5 млн рублей. Его сеансы посетили 129 тысяч зрителей. Продолжение приключений героя Джерарда Батлера в постапокалиптическом мире на 140,8% превзошло финансовый показатель первой картины (30,1 млн рублей) и на 33,7% превысило посещаемость (96,2 тысячи зрителей). Фильм-катастрофа опередил стартовые сборы другого релиза с участием шотландского актера, КРУШЕНИЕ (66,9 млн рублей и 190 тысяч зрителей), и по деньгам показал четвертый лучший старт среди проектов Global Film, чуть недотянув до цифр ОБЕЗЬЯНЫ (74,5 млн рублей).

Директор по маркетингу Global Film Татьяна Фокина подтвердила, что проект сработал в рамках ожиданий компании, и отметила, что у фильма есть потенциал повторить «сарафанный» успех первой части: «Во-первых, это зрелищный фильм-катастрофа с большой голливудской звездой Джерардом Батлером и очень приличным бюджетом в $90 млн – такого жанра давно не было в наших кинотеатрах. Во-вторых, за эффектным зрелищем стоит сильная драматическая и эмоциональная история выживания отдельно взятой семьи, что сейчас находит живой отклик в сердцах людей».

Хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ показал самое тяжелое падение в топ-10, потеряв 62,5% от первоначальных сборов. Это больше цифр первой (-58,9%) и второй частей (-39,6%). Экранизация компьютерной игры освоила за две недели 293 млн рублей при посещаемости в 576 тысяч зрителей, что превосходит динамику хоррор-хита СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (234 млн рублей и 566 тысяч зрителей за аналогичный период) и тоталы ЕРЕТИКА (246 млн рублей и 516 тысяч зрителей) и ОБЕЗЬЯНЫ (186 млн рублей и 400 тысяч зрителей).

Шестое место занял приключенческий фильм ЛЕВША, который на второй неделе потерял ощутимые 52% от сборов. Это заметно больше падения на том же отрезке ВОЛЧКА (-35,1%). Лента с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым заработала 218 млн рублей за 483 тысячи проданных билетов, тогда как картина с Евгением Ткачуком и Даниилом Воробьевым – 289 млн рублей за 663 тысячи билетов.

Российская комедия КОММЕНТИРУЙ ЭТО начала работу с седьмой строчки, заработав 52,5 млн рублей. В кинотеатрах ее посмотрели 105 тысяч зрителей. По обоим показателям фильм с Александром Петровым в одной из главных ролей почти вдвое уступил прошлогоднему релизу ВАСИЛИЙ (101 млн рублей и 229 тысячи зрителей) с его же участием. Средняя посещаемость составила 8 человек на сеанс – это самый низкий показатель в топ-10.

МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ продолжает свою серию успешных сетов. Сборы фильма с Тимоти Шаламе на третьей неделе сократились на 22,6%, а в общей сумме составили 222 млн рублей при 349 тысячах зрителей. Это позволило ленте еще сильнее оторваться от прошлогоднего участника «оскаровской» гонки, драмеди АНОРА (147 млн рублей и 286 тысяч зрителей за аналогичный период).

Девятое и десятое места поделили ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО. Фильм про Дядю Федора потерял 58% от сборов прошлой неделе и с суммой в 2,396 млрд рублей занял десятое место в списке самых успешных российских картин. Приключения деревянного мальчишки расположились строчкой ниже с кассой 2,364 млрд. Этой суммы хватило, чтобы обойти тотал МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ (2,330 млрд рублей).

Также в прокат вышли семейная комедия ПАПА МОЖЕТ (11-е место, 25,9 млн рублей и 60 тысяч зрителей), мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (12-е место, 18,8 млн рублей и 46,9 тысяч зрителей), спортивная драма ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ (13-е место, 11,5 млн рублей и 24,9 тысяч зрителей), хоррор ЗАКЛЯТИЕ: ОБРЯД РЕИНКАРНАЦИИ (14-е место, 5,9 млн рублей и 12,3 тысячи зрителей). Продолжается серия предпремьерных показов у драмеди ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (17-е место, 3,1 млн рублей и 3,6 тысячи зрителей за две недели превью). На 19-м месте – перевыпуск ленты ШОССЕ В НИКУДА (902 тысячи рублей и 1,7 тысяч зрителей) и на 20-м –превью перевыпуска военной драмы АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ (849 тысячи рублей и 1,1 тысяча зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 901 млн рублей, с учетом стран СНГ – 983 млн. Это на 26,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 58,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокат вышел исторический экшен ЗЛОЙ ГОРОД.

Фото: кадр из фильма ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ

04.02.2026 Автор: Вероника Cкурихина