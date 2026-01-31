Боб Айгер может покинуть Disney раньше назначенного срока

Контракт главы компании заканчивается 31 декабря 2026 года

Не исключено, что перемены в The Walt Disney Company наступят раньше запланированного – Боб Айгер может уйти в отставку до назначенного срока.

Напомним, что его контракт с Disney заканчивается 31 декабря, однако, по информации The Wall Street Journal, Айгер сообщил «близким ему людям, что готов отказаться от рутинной ежедневной работы». Одной из причин называются сентябрьские конфликты в ABC после почти недельного отстранения телеведущего Джимми Киммела из-за высказываний, которые тот сделал в эфире после убийства политического активиста Чарли Кирка.

Предполагается, что до окончательного ухода Айгер будет некоторое время помогать новому генеральному директору освоиться на должности. В числе потенциальных кандидатов ранее назывались председатель Disney Experiences Джош Д'амаро, курирующий парки развлечений, круизы и потребительские товары компании, и сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден.

Deadline, в свою очередь, подтвердил, что совет директоров Disney действительно соберется на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию с преемником, однако вряд ли это можно считать чем-то экстренным. Инсайдеры отметили, что подобные встречи традиционно проходят на неделе оглашения показателей корпорации – в частности, ближайший финансовый отчет за первый квартал 2026 года будет опубликован в понедельник, 2 февраля.

Фото: The Walt Disney Company