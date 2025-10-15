top banner

Disney планирует закончить с «Троном»

Автор: Илья Кувшинов

15 октября 2025

По информации инсайдеров, виной тому стал кассовый провал триквела с Джаредом Лето

Прохладный прием новой части франшизы ТРОН явно расстроил Disney – The Hollywood Reporter сообщает со ссылкой на близкие к студии источники, что ТРОН: АРЕС, вероятнее всего, станет последим кинотеатральным релизом для фантастического тентпола.

Напомним, что за премьерный уикенд в США проект с предполагаемым бюджетом в $180 млн (который, по слухам, может быть и выше) смог заработать лишь $33,5 млн. Международный прокат помог не сильно – за пределами Северной Америки лента смогла привлечь еще $27 млн. По опросам CinemaScore оценка проекта составила среднюю B+.

Подчеркивается, что некоторые сотрудники Disney задолго до релиза были обеспокоены тем, что на картину придут лишь самые преданные поклонники франшизы. И они оказались правы – мужская аудитория в возрасте от 18 до 24 лет, на которую был нацелен ТРОН: АРЕС, оказалась не заинтересована в проекте.

По информации THR, исполнитель главной роли Джаред Лето получил не только семизначный актерский гонорар, но и сумму с аналогичным количеством цифр за продюсерскую работу. Важно отметить, что фильм во многом случился именно благодаря ему – звезда на протяжении многих лет пыталась запустить триквел ТРОНА.

Тем не менее, как шутят в Голливуде, после кассового провала АРЕСА популярность Лето в городе «упала ниже, чем температура крови вампира Морбиуса». Однако многие инсайдеры подчеркивают, что нельзя взвалить всю вину на актера. «Даже если бы в главной роли был Райан Гослинг, это не сработало бы. Никто не просил об этой картине. Если вы скажете: «ТРОН: АРЕС хорош, нам просто был нужен другой актер», – вы обманываете себя», – говорит один из них.

Фото: кадр из фильма ТРОН: АРЕС

