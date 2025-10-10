Заключительный сезон «Очень странных дел» станет самым дорогим в истории

Сообщается, что стриминговый сервис потратил около $60 млн на серию

Netflix не пожалел денег на «Очень странные дела» – по информации Puck, пятый и заключительный сезон научно-фантастической драмы окажется самым дорогим в истории телевидения.

Сообщается, что стриминговый сервис потратил около $60 млн на серию. Сам же сезон, состоящий из восьми эпизодов, обошелся платформе в примерно $480 млн. Для сравнения: стоимость одной серии первого сезона «Очень странных дел» оценивалась в $6 млн, а четвертого – в $30 млн.

Напомним, что прошлый рекорд принадлежал сериалу «Властелин колец: Кольца власти» для Amazon Prime ($58 млн за серию, $465 млн за сезон).

Первые четыре серии финального сезона «Очень странных дел» дебютируют на Netflix 26 ноября, еще три – 25 декабря, а заключительная серия – 31 декабря. По информации инсайдеров, продолжительность каждой из них составит от 90 до 120 минут.

Фото: кадр со съемок сериала «Очень странные дела»