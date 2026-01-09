Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию

В числе сюрпризов – упоминания «Орудий» и «F1»

Стали известны номинанты на премию PGA Awards, которая каждый год вручается Гильдией продюсеров США.

Напомним, что она является одним из главных индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Так, например, в 2025 году восемь из десяти картин, номинированных на премию профсоюза, попали в главную категорию премии Американской киноакадемии.

Торжественная церемония вручения запланирована на 28 февраля.

Список некоторых номинантов

Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма

• F1

• БИТВА ЗА БИТВОЙ

• БУГОНИЯ

• ГАМНЕТ

• ГРЕШНИКИ

• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

• ОРУДИЯ

• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

• СНЫ ПОЕЗДОВ

• ФРАНКЕНШТЕЙН

Премия за продюсирование анимационного фильма

• ЗВЕРОПОЛИС 2

• ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ

• КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ

• ПЛОХИЕ ПАРНИ 2

• ЭЛИО

Полный список номинантов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма F1