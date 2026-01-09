Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию
В числе сюрпризов – упоминания «Орудий» и «F1»
Стали известны номинанты на премию PGA Awards, которая каждый год вручается Гильдией продюсеров США.
Напомним, что она является одним из главных индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Так, например, в 2025 году восемь из десяти картин, номинированных на премию профсоюза, попали в главную категорию премии Американской киноакадемии.
Торжественная церемония вручения запланирована на 28 февраля.
Список некоторых номинантов
Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
• F1
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• БУГОНИЯ
• ГАМНЕТ
• ГРЕШНИКИ
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• ОРУДИЯ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• СНЫ ПОЕЗДОВ
• ФРАНКЕНШТЕЙН
Премия за продюсирование анимационного фильма
• ЗВЕРОПОЛИС 2
• ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ
• КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• ПЛОХИЕ ПАРНИ 2
• ЭЛИО
Полный список номинантов доступен по ссылке.
Фото: кадр из фильма F1