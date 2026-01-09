top banner

Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию

Автор: Илья Кувшинов

9 января 2026

В числе сюрпризов – упоминания «Орудий» и «F1»

Стали известны номинанты на премию PGA Awards, которая каждый год вручается Гильдией продюсеров США.

Напомним, что она является одним из главных индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Так, например, в 2025 году восемь из десяти картин, номинированных на премию профсоюза, попали в главную категорию премии Американской киноакадемии.

Торжественная церемония вручения запланирована на 28 февраля.

Список некоторых номинантов

Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
• F1
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• БУГОНИЯ
• ГАМНЕТ
• ГРЕШНИКИ
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• ОРУДИЯ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• СНЫ ПОЕЗДОВ
• ФРАНКЕНШТЕЙН

Премия за продюсирование анимационного фильма
• ЗВЕРОПОЛИС 2
• ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ
• КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• ПЛОХИЕ ПАРНИ 2
• ЭЛИО

Полный список номинантов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма F1

