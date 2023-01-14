Гильдия продюсеров Америки объявила номинантов своей премии

Победители станут известны 25 февраля

Гильдия продюсеров Америки (PGA) представила список номинантов своей премии. Об этом сообщает Variety.

В последние годы по количеству номинаций, как правило, лидировали онлайн-платформы. Однако в этом году шанс получить награду есть только у двух полнометражных проектов Netflix, в то время как, например, у Amazon нет ни одного претендента ни в кинофильмах, ни в сериалах. В кинономинациях лидирует компания A24, у которой награду за лучший фильм могут получить ленты ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ Дэниэла Квана и Дэниэла Шайнерта и КИТ Даррена Аранофски, а в список лучших анимационных работ попала картина MARCEL THE SHELL WITH SHOES (МАРСЕЛЬ - РАКУШКА В БОТИНКАХ) Дина Флейшер-Кэмпа.

Любопытно, что в число номинантов на главную премию имени Дэррила Ф. Занука попали сразу четыре фильма-продолжения, которые стали большими зрительскими хитами. Речь о картинах АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ Джеймса Кэмерона, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВСЕГДА Райана Куглера, ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА Райана Джонсона и ТОП ГАН: МЭВЕРИК Джозефа Косински. Также лучшими фильмами могут стать БАНШИ ИНИШЕРИНА Мартина Макдоны, ЭЛВИС База Лурмана, ФАБЕЛЬМАНЫ Стивена Спилберга и ТАР Тодда Филда.

Примечательно, что в основных категориях не обнаружилось ни одной картины женщины-режиссера. Также Гильдия проигнорировала такие нашумевшие проекты НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН от Netflix, ЖИТЬ от Sony Pictures Classics и ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ от студии Neon.

Список некоторых номинантов:

Премия за продюсирование игрового фильма:

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

БАНШИ ИНИШЕРИНА

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ

ЭЛВИС

ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

ФАБЕЛЬМАНЫ

ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА

ТАР

ТОП ГАН: МЭВЕРИК

КИТ

Премия за продюсирование анимационного фильма:

ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

МАРСЕЛЬ, РАКУШКА В БОТИНКАХ

МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ

КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Я КРАСНЕЮ

Премия за продюсирование сериала (драма):

«Андор»

«Лучше звоните Солу»

«Озарк»

«Разделение»

«Белый лотос»

Премия за продюсирование сериала (комедия):

«Начальная школа «Эбботт»

«Барри»

«Медведь»

«Хитрости»

«Убийства в одном здании»

Премия за продюсирование мини-сериала или сериала-антологии:

«Монстр: История Джеффри Дамера»

«Выбывшая»

«Изобретая Анну»

«Оби-Ван Кеноби»

«Пэм и Томми»

Победители будут объявлены 25 февраля. Премия будет вручена в 34-й раз.

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