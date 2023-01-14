Гильдия продюсеров Америки объявила номинантов своей премии
Победители станут известны 25 февраля
Гильдия продюсеров Америки (PGA) представила список номинантов своей премии. Об этом сообщает Variety.
В последние годы по количеству номинаций, как правило, лидировали онлайн-платформы. Однако в этом году шанс получить награду есть только у двух полнометражных проектов Netflix, в то время как, например, у Amazon нет ни одного претендента ни в кинофильмах, ни в сериалах. В кинономинациях лидирует компания A24, у которой награду за лучший фильм могут получить ленты ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ Дэниэла Квана и Дэниэла Шайнерта и КИТ Даррена Аранофски, а в список лучших анимационных работ попала картина MARCEL THE SHELL WITH SHOES (МАРСЕЛЬ - РАКУШКА В БОТИНКАХ) Дина Флейшер-Кэмпа.
Любопытно, что в число номинантов на главную премию имени Дэррила Ф. Занука попали сразу четыре фильма-продолжения, которые стали большими зрительскими хитами. Речь о картинах АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ Джеймса Кэмерона, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВСЕГДА Райана Куглера, ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА Райана Джонсона и ТОП ГАН: МЭВЕРИК Джозефа Косински. Также лучшими фильмами могут стать БАНШИ ИНИШЕРИНА Мартина Макдоны, ЭЛВИС База Лурмана, ФАБЕЛЬМАНЫ Стивена Спилберга и ТАР Тодда Филда.
Примечательно, что в основных категориях не обнаружилось ни одной картины женщины-режиссера. Также Гильдия проигнорировала такие нашумевшие проекты НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН от Netflix, ЖИТЬ от Sony Pictures Classics и ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ от студии Neon.
Список некоторых номинантов:
Премия за продюсирование игрового фильма:
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ
БАНШИ ИНИШЕРИНА
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ
ЭЛВИС
ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
ФАБЕЛЬМАНЫ
ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА
ТАР
ТОП ГАН: МЭВЕРИК
КИТ
Премия за продюсирование анимационного фильма:
ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО
МАРСЕЛЬ, РАКУШКА В БОТИНКАХ
МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
Я КРАСНЕЮ
Премия за продюсирование сериала (драма):
«Андор»
«Лучше звоните Солу»
«Озарк»
«Разделение»
«Белый лотос»
Премия за продюсирование сериала (комедия):
«Начальная школа «Эбботт»
«Барри»
«Медведь»
«Хитрости»
«Убийства в одном здании»
Премия за продюсирование мини-сериала или сериала-антологии:
«Монстр: История Джеффри Дамера»
«Выбывшая»
«Изобретая Анну»
«Оби-Ван Кеноби»
«Пэм и Томми»
Победители будут объявлены 25 февраля. Премия будет вручена в 34-й раз.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram