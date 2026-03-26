В Москве состоялась Премия Художественного театра

Лауреатом в секции «Кино» стала режиссер Дарья Лебедева

26 марта на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоялась четвертая церемония вручения Премии Художественного театра.

Лауреатом в секции «Кино» стала режиссер Дарья Лебедева за романтическую комедию СВОДИШЬ С УМА.

Членами жюри в данной категории в этом году выступали режиссер Федор Бондарчук, актриса Кристина Бабушкина и сценарист Андрей Золотарев.

Напомним, что премия направлена на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году.