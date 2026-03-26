В Москве состоялась Премия Художественного театра
Автор: БК
26 марта 2026
Лауреатом в секции «Кино» стала режиссер Дарья Лебедева
26 марта на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоялась четвертая церемония вручения Премии Художественного театра.
Лауреатом в секции «Кино» стала режиссер Дарья Лебедева за романтическую комедию СВОДИШЬ С УМА.
Членами жюри в данной категории в этом году выступали режиссер Федор Бондарчук, актриса Кристина Бабушкина и сценарист Андрей Золотарев.
Напомним, что премия направлена на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году.
