В Москве состоялась Премия Художественного театра

Автор: БК

26 марта 2026

26 марта на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоялась четвертая церемония вручения Премии Художественного театра.

Лауреатом в секции «Кино» стала режиссер Дарья Лебедева за романтическую комедию СВОДИШЬ С УМА.

Членами жюри в данной категории в этом году выступали режиссер Федор Бондарчук, актриса Кристина Бабушкина и сценарист Андрей Золотарев.

Напомним, что премия направлена на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году.

