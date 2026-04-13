top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Конкурс короткометражного кино Художественного театра представил жюри и экспертный совет

Конкурс короткометражного кино Художественного театра представил жюри и экспертный совет

Автор: БК

13 апреля 2026

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в июне

Организаторы четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра рассказали о жюри и экспертном совете грядущей премии.

Потенциальные номинанты уже завершили съемки своих фильмов в рамках конкурсной темы «Барто. 120 секунд детства». В этом году на участие в конкурсе поступило более 600 заявок.

Отмечается, что сперва работы оценит отборочная комиссия, а затем – экспертный совет, который сформирует шорт-лист их десяти проектов. В состав совета вошли соучредитель кинопрокатной компании «Атмосфера Кино» Николай Борунков, генеральный продюсер кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент» Рубен Дишдишян, оператор Дмитрий Горевой, сценарист Роман Кантор, продюсер и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев, режиссер Дмитрий Месхиев, актриса Анна Михалкова, режиссер Алексей Нужный, генеральный продюсер студии «Лукфильм» Александр Плотников, продюсер Александра Ремизова, режиссер и актер Евгений Сангаджиев, а также режиссер и актер Евгений Стычкин.

Профессиональное жюри, которое определит лауреатов Конкурса, традиционно возглавляет Константин Хабенский. Вместе с ним работы оценят артисты театра: Кристина Бабушкина, Сергей Беляев, Артем Быстров, Сергей Волков, Артем Волобуев, Павел Ворожцов, Анатолий Кот, Кузьма Котрелев, Ольга Литвинова, Ксения Теплова и Виктор Хориняк.

В этом году также введена специальная номинация «Медиа-признание», которую вручат кинокритики и блогеры.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в июне.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов
Подробнее
Официальная касса России: крепкие сердца
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Подробнее
Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографии
Подробнее
Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах России
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля
Подробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта
Подробнее
Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт
Подробнее
ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сети
Подробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вот это драма!»
Подробнее
Индустриальная премия «Цех. За кадром» объявила номинантов
Подробнее

Новости по теме

В Москве состоялась Премия Художественного театра
Подробнее
Стали известны номинанты четвертой Премии Художественного театра
Подробнее
Стала известна дата проведения и жюри Премии Художественного театра
Подробнее
Названы номинанты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Стартовал прием заявок на конкурс короткометражного кино от МХТ имени А.П. Чехова и Wink
Подробнее