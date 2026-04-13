Конкурс короткометражного кино Художественного театра представил жюри и экспертный совет

Организаторы четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра рассказали о жюри и экспертном совете грядущей премии.

Потенциальные номинанты уже завершили съемки своих фильмов в рамках конкурсной темы «Барто. 120 секунд детства». В этом году на участие в конкурсе поступило более 600 заявок.

Отмечается, что сперва работы оценит отборочная комиссия, а затем – экспертный совет, который сформирует шорт-лист их десяти проектов. В состав совета вошли соучредитель кинопрокатной компании «Атмосфера Кино» Николай Борунков, генеральный продюсер кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент» Рубен Дишдишян, оператор Дмитрий Горевой, сценарист Роман Кантор, продюсер и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев, режиссер Дмитрий Месхиев, актриса Анна Михалкова, режиссер Алексей Нужный, генеральный продюсер студии «Лукфильм» Александр Плотников, продюсер Александра Ремизова, режиссер и актер Евгений Сангаджиев, а также режиссер и актер Евгений Стычкин.

Профессиональное жюри, которое определит лауреатов Конкурса, традиционно возглавляет Константин Хабенский. Вместе с ним работы оценят артисты театра: Кристина Бабушкина, Сергей Беляев, Артем Быстров, Сергей Волков, Артем Волобуев, Павел Ворожцов, Анатолий Кот, Кузьма Котрелев, Ольга Литвинова, Ксения Теплова и Виктор Хориняк.

В этом году также введена специальная номинация «Медиа-признание», которую вручат кинокритики и блогеры.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в июне.