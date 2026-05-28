КИОН рассказал о новинках июня

«Коммерсант», «Адвокаты» и лицензионные премьеры

Одной из новинок онлайн-кинотеатра КИОН, которая появится на платформе в июне, станет криминальная драма КОММЕРСАНТ. Главную роль в кассовом хите по мотивам автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» исполнил Александр Петров.

Кроме того, зрителей ждут комедия «Адвокаты» с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным, военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО и многое другое.

С 29 мая:

«Адвокаты» (комедия, реж. Анна Пармас, Леонид Тележинский)

Людмила – лучший адвокат фирмы и худший наставник на свете. Поэтому, когда ее ассистентом становится амбициозный новичок Артем, обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром.

С 1 июня:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (семейный, реж. Денис Гуляр)

Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя – современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. С этого момента начинается череда приключений. В итоге Петя не только помогает Доктору, но и находит себе верных друзей и избавляется от «недуга».

С 4 июня:

ТЕКСТ (драма, реж. Клим Шипенко)

Илья Горюнов семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Теперь он выходит на свободу движимый лишь одним желанием – отомстить тому мажору Петру, который подбросил ему наркотики и поломал жизнь. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает импульсивный поступок и получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.

АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА (экшн, реж. Лу Ян)

Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.

С 5 июня:

ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО (анимационный, реж. Леон Джусен)

Близнецы находят волшебные часы, оставленные отцом, которые способны исполнять желания. В канун Рождества, с помощью часов, дети попадают в страну Иногда, населенную мифическими существами. В этом удивительном месте времена года сменяются всего за один день, а загадочный коллекционер желаний помогает осуществлять мечты.

С 6 июня:

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (триллер, реж. Халина Рейн)

Немолодая бизнесвумен Роми управляет технологической компанией и всего добилась в жизни сама. У нее двое детей и любящий муж, но женщине не хватает остроты в отношениях. Однажды ее внимание привлекает молодой самоуверенный стажер, который сходу определяет тайные желания Роми и втягивает ее в игру подчинения.

С 9 июня:

МИЛЛИОН ЛАЙКОВ (триллер, реж. Харви Лоури)

У Кариссы из маленького городка совсем немного подписчиков, и она не вписывается в образ типичного инфлюэнсера. Но когда ее замечает звезда соцсетей Джек, Кариссу приглашают в Таиланд. У нее появляется шанс набрать миллион фолловеров и спасти семейное ранчо. Девушка отправляется в особняк, где собираются красивые и популярные люди, готовые помочь ей достичь заветной цели. Но события принимают мрачный оборот, когда Карисса узнает, кто на самом деле является спонсором этого мероприятия.

С 11 июня:

КОММЕРСАНТ (криминальная драма, реж. Федор Кравчук, Никита Кравчук)

Москва, 1996 год. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А еще – больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Уверенные в собственном успехе, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» – чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

С 12 июня:

АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (военная драма, реж. Александр Котт)

В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.

С 22 июня:

СВИДЕТЕЛИ (драма, реж. Константин Фам)

Середина ХХ века, Восточная Европа. Фильм рассказывает историю Холокоста глазами невольных немых свидетелей тех событий. Через историю женской обуви, которая начинается в витрине магазина и заканчивается в витрине мемориального комплекса Освенцима. Через историю щенка немецкой овчарки, ставшего концлагерным зверем-убийцей в процессе дрессуры и манипуляций. Через историю скрипки, которая вместе со своими владельцами проходит через все ужасы войны.

Также в июне:

ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (мелодрама, реж. Михаил Вайнберг)

Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных.

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ