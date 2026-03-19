КИОН рассказал о новинках апреля

«Отпечатки», «Человек, который смеется» и многое другое

Одной из главных новинок онлайн-кинотеатра КИОН, которые появятся на платформе в апреле, станет детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. Премьера проекта состоялась в конкурсе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Кроме того, зрителей ждут комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ с Евгением Цыгановым, триллер ЦИНГА с Никитой Ефремовым, сериал «Крюк» и другие лицензионные новинки.

С 1 апреля:

«Отпечатки» (детектив, реж. Сергей Филатов)

Тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис. Один из следов приводит напарников к местному детскому дому. Но чем ближе они подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать. Кто-то готов на все, чтобы страшная тайна навсегда осталась в прошлом.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (комедия, реж. Владимир Котт)

Дмитрий – популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках Дмитрия по неосторожности ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино.

С 4 апреля:

ГУДБАЙ, АМЕРИКА (драмеди, реж. Сарик Андреасян)

Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном. Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Григорий доказывает, что это не так.

С 9 апреля:

УВОЛИТЬ ЖОРУ (комедия, реж. Марюс Вайсберг)

Макс – молодой и шустрый, не особо отягощенный моралью и принципами провинциал, энергично делающий успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве, и его специализация – увольнять топ-менеджеров, помогать отжимать доли в компаниях и тому подобные рутинные для бизнеса вопросы. Очередное задание Макса – избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь 40-летний бородатый Жора – воплощение простоты и безобидности. Но, оказывается, что это уникальный случай, и уволить Жору невероятно сложно.

С 20 апреля:

«Крюк» (спортивное драмеди, реж. Иван Оганесов)

История об известном в недалеком прошлом хоккеисте Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Все еще остающийся максималистом и верящий, что все может быть по-честному, Крюков пытается выстроить свою карьеру в агентском бизнесе. Никита всячески помогает и оберегает своих клиентов, решая самые неожиданные, порой не связанные с хоккеем вопросы. Однако помогая другим, Крюков остается один на один с проблемами своей личной жизни, решить которые оказывается гораздо труднее.

Также в апреле:

ЦИНГА (триллер, реж. Владимир Головнев)

Послушник Федор сопровождает отца Петра на Полярный Урал с официальной миссией – убедить оленеводов принять таинство крещения. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаской называют «край земли». И путникам здесь совсем не рады.

ДРАНИКИ (семейная комедия, реж. Максим Максимов)

Вместо веселых зимних каникул с одноклассниками Макса ждет поездка в деревню, от чего он совсем не в восторге. К тому же, подслушав разговор родителей, мальчик узнает, что папа потерял работу и теперь им нечем платить по счетам. Вместе с новыми друзьями Макс решает помочь семье. Они превращают старый УАЗик деда в фудтрак и начинают продавать драники.

Фото: кадр из сериала «Отпечатки»