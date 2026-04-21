«КИОН» подвел итоги пятилетия и рассказал о грядущих премьерах

«Полдень», новый «Бар «Один звонок», «Сталин» и многое другое

21 апреля в Театре на Цветном прошло мероприятие, приуроченное ко дню рождения онлайн-кинотеатра «КИОН». В этом году стриминг отмечает пятилетие с момента запуска, а также год со времени объединения трех сервисов – «КИОН Строки», «КИОН Музыка» и «КИОН» – в единый кластер «КИОН».

Вечер открыла генеральный директор холдинга «ON Медиа» Софья Митрофанова. Она напомнила, что «КИОН» с самого начала позиционировал себя как гипермаркет впечатлений, и потому вопросов о том, зачем рынку нужен еще один онлайн-кинотеатр, было немало. «У создателей был ответ, были амбиции, было видение и готовность работать. Я хочу поблагодарить Владимира Евтушенкова, который поверил, поддержал и до сих пор каждый день поддерживает всех нас. Поблагодарить Игоря Мишина, потому что он стоял у истоков создания онлайн-кинотеатра», – рассказала она. По словам Митрофановой, «КИОН» изначально поставил перед собой амбициозную цель – быть заметным и оставить след в истории, и с тех пор не догоняет ожидания зрителей, а опережает их.

Генеральный директор кластера «КИОН» Алексей Иванов представил ключевые показатели платформы. За пять лет онлайн-кинотеатр выпустил 155 проектов собственного производства, а его аудитория выросла до 16,3 млн человек. Лидерами по совокупной аудитории среди оригинальных проектов «КИОН» за этот период стали «Тест на беременность», «Хрустальный», «Черное солнце», «Жизнь по вызову», «Почка», «Сергий против нечисти», «Обоюдное согласие», «Первый номер», «Бар “Один звонок”» и «Виноград». Как отметил Иванов, по итогам второго полугодия 2025 года «КИОН» также стал лидером по количеству ориджиналс среди всех онлайн-кинотеатров. Отдельно было подчеркнуто, что «КИОН» тесно связан и с телевизионным направлением. Так, например, канал «КИОН Хит» доступен в 21 млн домохозяйств, а его ежемесячная аудитория превышает 10 млн зрителей.

Директор по маркетингу КИОН Анастасия Полякова рассказала о концепции «Проекты 360» – использовании контента на разных площадках и в разных продуктах. Лидером по просмотрам этой весной в онлайн-кинотеатре стал детективный триллер «Отпечатки», который уже третью неделю подряд удерживается в топе индустриальных проектов. Чтобы усилить социальный аспект истории, связанный с линией о детском доме, 25 апреля на КИОН выйдет документальный фильм ДЕТИ НАШИ, посвященный тому, как в России реформируется система борьбы с социальным сиротством. Кроме того, в «Строках» появится новеллизация первого сезона, а в сервисе «Музыка» – true-crime-подкасты. Сам проект недавно был продлен на второй и третий сезоны.

Говоря о полнометражных релизах, участники мероприятия отдельно отметили СКАЗКУ О ЦАРЕ САЛТАНЕ, созданную совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян и телеканалом ТНТ. Проект смог перешагнуть порог в 5 млрд зрителей. Холдинг поддержал его выход в кинопрокат за счет усиленного платформенного трейлеринга, а также запуска рекламы более чем в 2,5 тыс. салонов МТС по всей стране. Помимо этого, в самых крупных и проходимых салонах появились интерактивные зоны, где посетители могли сделать памятные фотографии. Дополнительно в сервисе «КИОН Музыка» вышла аудиоверсия сказки А.С. Пушкина.

23 апреля в прокат выходит триллер братьев Кравчук КОММЕРСАНТ с Александром Петровым в главной роли. «КИОН» также поддержал трейлеринг проекта, разместив его ролики, а в сервисе «КИОН Строки» вышла книга Андрея Рубанова «Сажайте и вырастет», легшая в основу фильма, – с кинообложкой. После завершения кинотеатрального проката картина выйдет в онлайн-кинотеатре.

Затем на сцену поднялись директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра «КИОН» Максим Филатов и креативный директор «КИОН» Илья Бурец, чтобы рассказать о новинках, находящихся в запуске и производстве. В их числе – пятый сезон приключенческого фэнтези «Сергей против нечисти» Ильи Шеховцова, который также получит книжное продолжение в сервисе «КИОН Строки»; новый сезон комедии «Убойный отпуск» с Анной Михалковой и Александром Робаком, действие которого перенесется на Алтай; второй сезон мелодрамы «Виноград», где, как ожидается, появится новая героиня; а также второй сезон проекта «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским.

В так называемом историческом блоке Филатов и Бурец кратко представили еще несколько проектов. Среди них – исторический сериал «Поле Куликово» от режиссера Сергея Филатова («Бар «Один звонок», «Урок») о борьбе русских князей с Ордой и Куликовской битве; научно-фантастический сериал «Красная Шамбала» Кирилла Белевича (ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ), где советское прошлое сталкивается с современной реальностью, режиссером выступает; историческая драма «Сталин» от сценариста и режиссера Владимира Бортко; а также экранизация одноименной повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» – последний реализуется при поддержке ИРИ в партнерстве с телеканалом «Россия-1». Режиссером сериала выступает Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу»), а съемки еще продолжаются.

В анимационном блоке сначала речь зашла о мультсериале «Лесовички», выросшем из книжной серии издательства «КИОН Строки». Для платформы это первый оригинальный анимационный онлайн-сериал. Сценарий к нему написал один из авторов мультсериала «Щенячий патруль» Джеймс Бэкшелл. Проект создавался совместно со студией «Рокет Фокс» при поддержке Института развития интернета.

Первыми двумя анимационными проектами КИОН стали «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» по мотивам произведений Эдуарда Успенского, созданные при помощи ИИ. Они уже дебютировали на сервисе. В ближайшее время маленьких зрителей также ждут сериал «Пончо и Мончо» и полнометражная лента ХВОСТЫ СПАСЕНИЯ. Не обошлось и без представления мультфильма ГРУЗОВИЧКИ, созданного совместно с «Форпост продакшн», кинопрокатной компанией «Вольга» и кинокомпанией «Р1» при поддержке Фонда кино – лента выйдет в прокат уже с 30 апреля.

В заключение вечера Максим Филатов и Илья Бурец рассказали об оригинальных проектах «КИОН», которые выйдут на платформе уже в этом году. Среди них – остросюжетная криминальная драма «Приговор» (1 мая) с Антоном Васильевым; скетч-ком «Дружбаны» с Борисом Дергачевым, Михаилом Тарабукиным и Максимом Белобородовым о друзьях, которые выросли, но не перестали дружить; политическая комедия «Капитан Туман» с Михаилом Пореченковым, Азаматом Нигмановым и Зоей Бербер; комедия «Адвокаты» Анны Пармас с Эльдаром Калимуллиным и Екатериной Вилковой; комедия «Зовите Витю» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич; драма «Марик» Егора Бероева о военном медике, возвращающемся в родной город; медицинская драма «Отделение» с Ангелиной Поплавской и Викторей Толстогановой; драма «Красота» от Кинокомпании братьев Андреасян, посвященная индустрии модельного бизнеса в России на рубеже 1980–1990-х годов; а также фантастика «Полдень» по роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике», созданная компанией «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатром Okko.

«Пять лет назад появился «КИОН» – и вместе с ним первые проекты, первые зрители. Сегодня это целый мир, в котором живут миллионы историй. Сериалы, которые вы обсуждаете, книги, которые вы читаете в поездках и перед сном, музыка, которая звучит в ваших наушниках. Наши зрители выбирают нас каждый день и отдают нам самое ценное, что у них есть, – свое время. Впереди еще больше историй, еще ближе к зрителям», – подытожили Филатов и Бурец.

Фото: кадр из сериала «Полдень»