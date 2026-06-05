Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июня

«История его служанки», «Двойная жизнь Ми» и другие премьеры

В числе новинок, которые уже появились в онлайн-кинотеатре «Иви» в июне – историческая мелодрама «История его служанки» и музыкальный подростковый сериал «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой.

Кроме того, зрителей стриминга ждут турецкие мелодрамы, российские детективы, драмы и реалити-шоу.

Уже на сервисе:

РЫБАЛКА ДЛЯ МИЛЛИОНЕРА (драма, реж. Роберто Снейдер)

У Коула есть все – молодость, красота и невероятное богатство. Он всего добился сам, а скоро его жизнь должна стать еще счастливее, ведь он собирается объявить о помолвке и крупном слиянии своей компании. Однако самый важный вечер становится катастрофой. Коул узнает о измене невесты и предательстве партнера. Очнувшись на следующее утро, он решает откликнуться на приглашение отца принять участие в соревнованиях по семейной рыбалке. Молодой повеса садится на свой самолет и летит на далекий берег Карибского моря. Он много лет не был в родных местах и не представляет, что это возвращение может подарить ему новую жизнь, полную любви и простых человеческих радостей.

КРЫША (мелодрама, реж. Ирина Кано)

Художница Лиза, лишенная цветного зрения, расстается с молодым человеком. Она рисует яркие картины и работает вместе со своей собакой, как помогающий специалист с особенными детьми в интернате. Однажды осенью, на мосту, Лиза встречает Марка – молодого, успешного, но уставшего и пресытившегося всем человека, который каждый год в этот день прыгает в холодную воду, чтобы хоть что-то почувствовать.

«История его служанки» (мелодрама, реж. Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак, Илья Максимов)

XIX век. В Москву возвращается молодой граф Николай Шереметьев – завидный холостяк, появление которого мгновенно привлекает внимание всего высшего света. Матери строят планы, дочери мечтают, а сплетни множатся быстрее приглашений на приемы. Аверины оказываются на грани краха: отец семейства крупно проигрывается в карты и этот долг грозит лишить их имения и будущего. Анна, старшая дочь, неожиданно оказывается перед выбором, к которому ее не готовили ни происхождение, ни воспитание: чтобы спасти семью от окончательного разорения, она становится служанкой в доме графа Шереметьева, которому задолжал отец. Для Николая это всего лишь дело принципа, но упрямая, искренняя и совершенно не похожая на девушек его круга, Анна постепенно занимает мысли графа. В этом доме, где каждый по-своему мечтает о любви, их история начинается как случайность – и слишком быстро становится чем-то большим, чем просто сделка.

«Двойная жизнь Ми» (драмеди, реж. Анна Соловьева-Карпович)

В центре сюжета – 16-летняя Мила, которая сталкивается с обычными проблемами подростка – первой любовью, сложными контрольными и разногласиями со взрослыми. Однако почти никто не знает, что после уроков она превращается в популярную певицу и блогера Ми. Привычный мир девушки начинает рушиться, когда новая возлюбленная ее отца – принципиальная чиновница Анжела Михайловна – объявляет настоящую войну современной музыке, блогерам и самой Ми.

«Еще 17» (мелодрама, реж. Эмре Кабакушак)

Арасу всего 17, но жизнь уже успела испытать его на прочность. Детские дома, жестокость воспитателей, насмешки сверстников – все это он прошел в одиночку. Единственное, что помогает ему не сдаваться – желание найти пропавшего брата. Поиски приводят Араса в Бодрум, где он сталкивается с влиятельной семьей Аккай и знакомится с Лейлой – девушкой, которая изменит его жизнь. Но чем ближе он к правде, тем опаснее становятся тайны вокруг него… Сможет ли Арас найти брата и сохранить любовь, которая кажется невозможной?

«Враги» (боевик, реж. Егор Баринов)

Полицейский под прикрытием рискует всем, чтобы остановить криминальный передел родного города.

«Любовь по контракту» (мелодрама, реж. Нам Сон-у)

Однажды студентка просыпается в кровати незнакомца. Оставив деньги и записку с благодарностью за ночь, девушка исчезает. Однако не так легко выскользнуть из рук властного директора...

С 5 июня:

ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (мелодрама, реж. Михаил Вайнберг)

Полина Туманова переводится в другую школу, где над ней начинает издеваться популярная девочка Лика Малиновская и ее подруги. За новенькую вступается байкер Дима Барсов, главный местный бунтарь. Он предлагает и дальше защищать Полину, если она согласится притворяться его девушкой. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства друг к другу, но их одноклассники и семья девушки находят причины, чтобы разлучить влюбленных.

С 10 июня:

«Затмение» (детектив, реж. Игорь Каграманов)

1960 год, Москва. Принципиальный полковник КГБ Шилов расследует внезапную вспышку черной оспы – смертельной болезни, от которой 15 лет назад умерла его жена. Пытаясь найти всех зараженных и предотвратить эпидемию, он понимает, что вирус связан с подпольной стороной столичной жизни, а правда о ситуации может быть очень опасной. Захватывающая детективная драма с Дмитрием Миллером.

С 12 июня:

АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (военная драма, реж. Александр Котт)

Историческая драма о спортсменах‑буеристах, спасавших детей и доставлявших грузы по льду Ладоги во время блокады Ленинграда в 1941 году.

ПРОКЛЯТЫЙ РЫЦАРЬ (фэнтези, реж. Наташа Кермани)

Эпоха крестовых походов. Муж Анны отправляется покорять дальние земли, но не возвращается из боя. Его верный друг Джон, страстно влюбленный в Анну, рассказывает, что тот погиб от рук разбойников на обратном пути. Вскоре в деревне появляется демонический всадник, готовый убить любого, кто приблизится к Анне.

С 13 июня:

«Дворец пар» (реалити-шоу)

Реалити-шоу, где собрались 100 одиноких мужчин и женщин, желающих вступить в брак. Каждый из них ищет партнера, с которым хочет провести остаток жизни. Возможно, в финале, кто-то из них сделает предложение руки и сердца.

Также в июне:

«Закон природы» (мелодрама, реж. Али Билгин, Бесте Султан Касапогуллары)

Яман – молодой, умный мужчина, который очень любит природу и мечтает найти хорошую работу. Он решает устроиться в крупный холдинг, но терпит неудачу. Спустя 5 лет судьба сталкивает Ямана с Доа – наследницей семьи, владеющей компанией, куда его не взяли.



Фото: кадр из сериала «История его служанки»