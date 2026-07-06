Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июля

«Холод», «Анатомия чувств» и другие премьеры

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в июле – криминальная драма «Холод» с Любовью Аксеновой и медицинская мелодрама «Анатомия чувств».

Кроме того, зрителей стриминга ждут семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ, свежие аниме-сериалы и реалити, а также многое другое.

Уже на сервисе:

МОМО (семейное фэнтези, реж. Кристиан Диттер)

Момо живет в руинах старого амфитеатра и умеет по-настоящему слушать людей: рядом с ней они снова мечтают, мирятся и вспоминают, что для них важно. Однажды в городе появляются загадочные люди в сером, которые убеждают жителей экономить время и не тратить его на семью и друзей. Их настоящая цель – украсть радость и саму жизнь. Момо объединяется с Хранителем времени и волшебной черепахой, чтобы остановить серых господ, вернуть людям время и напомнить о ценности любви и дружбы.

ТРОЛЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! (семейный, реж. Ян Рабек)

Белле Завиток, озорной тролль с живописного острова, предпочитает проказничать и кататься на летучих мышах. Любопытный и смелый в душе, тролль нарушает главное правило мира троллей и выбирается на поверхность к людям, чтобы посмотреть, что такое жизнь за пределами пещеры. Белле вместе с сестрой Боррой отправляется в приключение, полное сюрпризов и опасностей.

ПРИВЕТ, МЕДВЕДЬ (семейное фэнтези, реж. Андрей Пантелеев, Денис Бондарков)

Миша и его сестра Алиса оказываются в эпицентре семейного урагана: мама мечтает о Мальдивах, папа грезит об Альпах, и компромисс кажется невозможным. В самый разгар родительского скандала Мише приходит ссылка на игру от неизвестного отправителя. Один клик – и мир замирает: застывшая в воздухе кофейная чашка, неподвижные деревья за окном, замершие прохожие и птицы. Игра диктует свои правила: чтобы снять чары с реальности, Мише и Алисе предстоит путешествие по России. Собрав коллекцию фотографий с таинственными артефактами на фоне известных достопримечательностей и разгадав загадки, они смогут пройти все уровни игры и вернуть мир к жизни.

«Анатомия чувств» (мелодрама, реж. Гога Мамаджанян)

Кира – талантливый хирург и дочь главного врача больницы. Она полностью посвятила себя профессии и заслужила репутацию строгого наставника, который требует от молодых врачей максимальной отдачи. Личная жизнь героини складывается не так успешно: она состоит в отношениях с женатым коллегой Игнатом, который не спешит менять свою жизнь. Все меняется с появлением нового врача Егора, сумевшего увидеть в Кире не только блестящего хирурга, но и женщину, давно забывшую о собственном счастье.

«Крестьянин 999 уровня» (аниме, реж. Есинобу Касаи)

В Эрткуалии судьбу каждого определяет роль, дарованная при рождении: воин, боец, жрец, маг, разбойник, купец, охотник и колдун. Крестьяне считаются слабейшими и обычно не поднимаются выше нескольких уровней, ведь охота на монстров для них почти равна смерти. Однако маленький Кодзи получает в дар силу, которая позволяет ему побеждать чудовищ и выйти за пределы правил системы. Встреча с Элис, дочерью повелителя демонов, меняет его судьбу и дает возможность перевернуть отношения людей и демонов.

«Такси под прикрытием», 2-й сезон (детектив, реж. Стас Шмелев)

Старлей Алексей Турбин продолжает свою работу в секретной экспериментальной роте ППС, патрулируя Санкт-Петербург под прикрытием таксиста и раскрывая самые запутанные преступления. Привычная жизнь в корне меняется после провала рядовой операции, когда крупная партия наркотиков бесследно исчезает, а главным подозреваемым становится не кто иной, как сам Турбин! Вынужденный начать свое собственное параллельное расследование, Турбин вскоре четко осознает, что где-то рядом снова «крот», а на кону опять стоит не просто карьера, а его жизнь.

«Дворец пар», 2-й сезон (реалити)

Во дворце собираются 100 одиноких мужчин и женщин, желающих вступить в брак. Каждый из них ищет партнера, с которым хочет провести остаток жизни, и, возможно, кто-то из них сделает предложение руки и сердца.

«Демон 10 лет спустя: Воссоединение» (реалити)

Легендарный актерский состав дорамы «Демон» воссоединится, чтобы отметить 10-летие со дня выхода культового сериала. Юбилейный спецвыпуск станет подарком для миллионов поклонников по всему миру, которые до сих пор пересматривают эту историю о любви, судьбе и бессмертии. Формат спецвыпуска будет напоминать теплое дружеское реалити-шоу. Вместо постановочного интервью в студии звезды отправятся в короткое путешествие, где поделятся воспоминаниями о съемках, обсудят, как изменилась их жизнь за эти годы, и, вероятно, раскроют закулисные секреты создания знаменитых сцен.

«Мажор», 5-й сезон (драма, реж. Сергей Пикалов)

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В центре новой истории – Игорь Соколовский, его друзья и их общее детище – агентство «Честные люди», которое помогает клиентам, оказавшимся в непростых ситуациях. Кроме того, Мажору придется бороться за свое счастье и разбираться со своими чувствами, ведь он оказался вовлечен в очень хитрую и необычную аферу, которая изменит его будущее вне зависимости от того, победит он или проиграет.

С 6 июля:

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД (комедийный хоррор, реж. Мередит Эллоуэй)

Трем сотрудницам магазина модной одежды Free Eden – Эппл, Черри и Фиг – завидует весь универмаг. Девушки красивы и обладают безупречным вкусом, но никто не догадывается, что они создали свой культ и после закрытия магазина проводят ритуалы прямо в примерочной. Когда в дружный коллектив вливается новенькая Пампкин, она понимает, что в отношениях девушек не все так прекрасно: Эппл пытается контролировать каждый шаг подруг, а те многое от нее скрывают. Но и сама Пампкин преследует тайные цели.

С 8 июля:

«Вне закона» (детектив, реж. Дмитрий Матов)

Майор Абакулов приезжает на происшествие: в мусорном баке обнаружена молодая девушка в бессознательном состоянии со следами побоев. Жертвой оказывается его 19-летняя дочь: по дороге в больницу девушка умирает на руках у отца. Абакулова отстраняют от службы, но он начинает тайное расследование и выясняет, что насильник и убийца дочери – влиятельный в городе человек. Абакулов передает следствию все добытые доказательства, но в суде выясняется, что улики пропали.

«Великий расхититель гробниц» (аниме, реж. У Сын-ук)

После предательства и гибели от рук могущественной реликвии, опытный расхититель гробниц Джухен Со внезапно возвращается на 15 лет в прошлое. Теперь, обладая знанием будущего, в котором по всему миру появятся гробницы с артефактами, дарующими сверхспособности, он решает использовать свой шанс. Его цель – не просто выжить, а стать величайшим Королем расхитителей и отомстить тем, кто его предал.

С 9 июля:

ЛЮБОВНЫЙ АПОКАЛИПСИС (романтическая комедия, реж. Энн Эмон)

Адам – добросердечный владелец питомника. Сверхчувствительный и находящийся на грани депрессии, он скрывает свои экзистенциальные страхи от окружающих, и позволяет своей молодой помощнице пользоваться его добродушием. Чтобы побороть свои страхи, связанные с глобальным изменением климата, Адам заказывает терапевтическую солнечную лампу. Обратившись в службу технической поддержки производителя лампы, он знакомится с Тиной, лучезарной женщиной, чей голос рассеивает все его тревоги.

С 10 июля:

«Паша» (драмеди, реж. Антон Коломеец, Евгения Тамахина)

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Ироничное и теплое драмеди о жизни в большом городе, трудностях взросления и семейных ценностях. Паша Белов – коренной москвич, учился в Гнесинке, еще он наполовину узбек с ярко выраженными восточными чертами. Но вот проблема – Паша ничего не знает про свою «узбекскую сторону», потому что родился и вырос в русской семье. В свои 32 года он не стал музыкантом и работает настройщиком пианино, до сих пор живет с мамой, одалживает деньги у старшего брата и во всем слушается бабушку. Самого Пашу ничего не смущает, он просто плывет по течению. Но однажды вынужденный переезд к другу Толе, сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой Женей заставляют его понять: настраивать пианино все же легче, чем собственную жизнь.

ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ (фантастика, реж. Джонатан Собол)

Миллиардер собирает на острове команду лучших ученых, чтобы установить связь с внеземной цивилизацией. Они отправляют сигнал в космос и получают ответ. Неизвестно, чем грозит человечеству пришествие расы, превосходящей его технически и ментально. Земля готовится встретить гостей с оружием в руках.

С 15 июля:

«Трансфер любви», 4-й сезон (реалити)

В одном доме селятся бывшие пары, которые расстались по разным причинам. Им предстоит жить вместе, наблюдать за отношениями друг друга и делать судьбоносный выбор.

С 16 июля:

НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (комедия, реж. Митрий Семенов-Алейников)

Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник – обаятельный аферист Антон. На кону – школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.

Также в июле:

«Холод» (криминальная драма, реж. Алексей Казаков)

Также на Start

Женя попадает в тюрьму по несправедливому обвинению в автомобильной аварии, в которой гибнут ее муж и 6-летняя дочь. За решеткой девушка случайно спасает влиятельную зечку Яну, отбывающую срок за убийство. Та в тюрьме не первый год, у нее налажены связи с «полезными» заключенными и есть план побега. В благодарность за спасение Яна обучает Женю, как стать сильнее, чтобы попытаться сбежать и отомстить тем, кто забрал у нее семью и свободу.

«RU: Кухня по-турецки» (мелодрама, реж. Бахадыр Караташ, Бурак Чалдыр)

Рейян – успешная бизнес-леди, управляющая популярным рестораном под названием «RU» в прибрежном городке на берегу Эгейского моря. Здесь же шеф-поваром трудится ее муж Эмир, давно уже воспринимающий Рейян как начальницу и банковскую карточку, а не как женщину. Когда Рейян застает Эмира с другой женщиной, она взрывается и в сердцах выгоняет неверного супруга из жизни и из бизнеса. Однако Эмир убеждает всю свою команду последовать за ним, а также делает все возможное, чтобы ни один шеф-повар не соглашался на работу в ресторане его жены. Так Рейян в одночасье теряет мужа, свой ресторан и веру в мужчин. За болью Рейян не без сочувствия наблюдает красавец Узер, работающий помощником повара в ее ресторане.

Фото: кадр из сериала «Анатомия чувств»