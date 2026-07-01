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КИОН рассказал о новинках июля

Автор: БК

1 июля 2026

Комедия «Зовите Витю!» и другие новинки библиотеки

Одной из новинок онлайн-кинотеатра КИОН, которая появится на платформе в июле, станет паранормальная комедия «Зовите Витю!». Сериал с Ильей Соболевым и Сашей Бортич рассказывает о лжеэкстрасенсе, внезапно получившем реальный дар видеть призраков.

Кроме того, зрителей ждут аниме «Призрак в доспехах», экшн-триллер СЕМЬ СНАЙПЕРОВ и новые серии анимационных проектов.

С 1 июля:

РОДНЫЕ (комедия, реж. Илья Аксенов)
Узнав о неизлечимой болезни, отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: съездить на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья решает поддержать отца и отправляется в автопутешествие через всю Россию. 

«Зовите Витю!» (комедия, реж. Денис Тяпичев)
Экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром – разводить отчаявшихся людей на деньги. И пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Только вот кажется, «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша – теперь у нее есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

«Гриззи и лемминги» (анимационный)
новые серии
Медведь Гриззи живет в национальном парке и любит проводить время в домике лесного смотрителя, когда тот уходит на работу, но озорная стая леммингов постоянно нарушает его покой. Стоит Гриззи устроиться на диване, включить телевизор и начать есть, мечтая о спокойствии, тут же приходят лемминги и превращают все в хаос: они балуются, ставят ловушки, устраивают гонки. Медведь пытается отстоять свою территорию и комфорт, а лемминги просто хотят немного поиграть.

«Приключения Пети в Волка», 3-й сезон (анимационный)
новые серии
История о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Петя помогает волшебным героям решать их волшебные проблемы, требующие нестандартного подхода.

«Простоквашино», 6-й сезон (анимационный)
новые серии
Жизнь в Простоквашино идет своим чередом: каждое утро кот Матроскин дегустирует свежее молоко от коровы Мурки, пес Шарик проводит время в окрестных лесах, «фотоохотясь» на редкую дичь, а Дядя Федор все так же навещает их. Но когда им стало казаться, что так будет всегда, внезапно все меняется с появлением маленькой девочки, родной сестры Дяди Федора. И имя этой девочки – Вера Павловна.

С 3 июля:

«Мертвое озеро» (детектив, реж. Роман Прыгунов)
Дочь владельца урановых рудников в Чангадане находят мертвой – кто-то использовал ее для обряда ритуального жертвоприношения. Чтобы найти убийцу, олигарх выписывает из Москвы лучшего детектива – Максима Покровского. Столичному следователю предстоит разобраться в криминальных схемах, корпоративных интригах и мрачных тайнах маленького северного городка. 

С 6 июля:

«Украденная жизнь» (мелодрама, реж. Юрий Лейзеров)
Сводные сестры Маша и Василиса не подозревали о существовании друг друга, пока судьба не столкнула их спустя годы. Обе не подозревают, что новая любовь обернется несчастьем. И обманутые одним на двоих женихом сестры станут разменной монетой в мужской игре за место под солнцем. 

«Цветняшки! Семейные истории» (анимационный)
новая серия
В волшебном альбоме Капелек Цветняшек живут Курочка Коко, Цыпленок Пи, Волчонок У, Лисенок Айяяй, Котенок Мур и Зайчонок Скок. Каждый из них в интерактивном формате совершенствует навыки малыша – социальные, интеллектуальные, физические, сенсорные, музыкальные, художественные.

С 7 июля:

«Линия огня» (криминальная драма, реж. Александр Калугин)
Начальник караула пожарной части Токарев расследует халатность с закупкой дыхательных аппаратов, из-за которой пострадал его коллега. Когда главным подозреваемым становится его бывший друг бизнесмен Колосов, вскоре погибающий при загадочных обстоятельствах, Токарев вместе с приемным сыном погибшего пытается раскрыть преступление и найти настоящего убийцу. 

«Призрак в доспехах» (аниме, реж. Моко-тян)
2029 год. Благодаря значительным достижениям в кибернетике люди могут заменять свои конечности роботизированными частями. Майор Мотоко Кусанаги из 9-го отдела службы безопасности ведет расследование, связанное с таинственным хакером, который называет себя Кукловод. Новое прочтение легендарной манги.

«Пересуд» (боевик, реж. Александр Франскевич-Лайе)
Пятеро заключенных направляются под конвоем на пересмотр своих дел. Один из них – рецидивист и убийца, другой – опальный олигарх, третий – угонщик дорогих автомобилей, четвертый совершил убийство из ревности, пятый – маньяк, охотящийся на женщин. Транспорт попадает в аварию, и осужденным приходится бежать: рецидивист убивает начальника конвоя, не оставив остальным выбора. 

С 11 июля:

«Шушумагия», 2-й сезон (анимационный)
новые серии
Однажды пять девочек, отдыхающих в эколагере у моря, находят портал в Волшебный лес. Там они встречаются с его Хранительницей – Мамой Шамой, и становятся воспитательницами необыкновенных существ шушу, получив магические силы. Теперь у девочек ни минуты покоя – ведь они должны защищать гармонию в Волшебном лесу и отвечать за то, чтобы озорные шушу выросли в настоящих Хранителей.

С 15 июля:

«Маугли и Акира. Новые приключения» (анимационный)
новые серии
Едва попав в джунгли, деревенская девочка Акира чуть не становится добычей Шер-Хана, но ее спасает Маугли. Тигр в ярости, ведь в джунглях теперь два человеческих детеныша. Да и сама Акира спасению не рада – она не просила себя спасать. Маугли понимает, что с новой спутницей точно скучно не будет, а Балу и Багира переживают, что следы девочки в джунглях могут принести им неприятности.

С 16 июля:

СЕМЬ СНАЙПЕРОВ (экшн-триллер, реж. Сандра Скиберрас)
Бывшая элитная снайперша Крис Хендрикс скрывается с дочерью на отдаленном австралийском ранчо. Однако ее выслеживает Дракон, желающий свести с ней счеты. Будучи не в состоянии противостоять ему в одиночку, Крис созывает на подмогу своих товарищей из снайперского отряда, и ранчо быстро становится полем битвы за выживание. 

С 21 июля:

«Купчино» (детектив, реж. Арменак Назикян, Максим Бриус, Виктор Шкуратов, Алан Дзоциев, Алексей Карелин)
В Ленинграде конца 1980-х опытный участковый Василич получает в напарники молодого рокера Федю, которого родители устроили в милицию, чтобы уберечь от преследования. Несмотря на разные взгляды, они становятся эффективной командой, расследуя преступления на фоне стремительно меняющейся советской действительности. 

С 28 июля:

«Уцелевшие» (детективный триллер, реж. Юрий Гольдин)
Майор полиции Кирилл Решетов приезжает в Ярославль после убийства своей бывшей возлюбленной Натальи и неожиданно узнает, что у него есть пятнадцатилетняя дочь. Расследование приводит его к нераскрытому делу двадцатилетней давности, корни которого уходят в криминальные события 1990-х. 

Фото: кадр из сериала «Зовите Витю!»

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