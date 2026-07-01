Холдинг ON Медиа запускает программу поддержки студентов ВГИК

В частности, он планирует выделять 75 млн рублей в год на производство проектов

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) и холдинг ON Медиа, заключили соглашение о поддержке студентов вуза.

В частности, документ предусматривает финансовую поддержку экранизаций лучших студенческих работ. Сам университет ежегодно планирует выпускать 15 проектов (три игровых полнометражных фильма, шесть документальных и шесть анимационных), а ON Медиа будет выделять 75 млн рублей на производство 3-5 из них.

Отбор наиболее перспективных дипломных работ, достойных финансирования, проведет экспертный совет ВГИК при участии продюсеров холдинга. В этом году поддержку уже получили три картины: ТОЛЬКО НИКОМУ НЕ ГОВОРИ Дмитрия Кондратенко, СОСЕД НАПРОТИВ Егора Щиренко и НАШ ДВОР Саида-Магомеда Хасаева.

Кроме того, для студентов актерской мастерской Веры Алентовой и Юлии Меньшовой учреждены именные стипендии. Раз в семестр мастер курса будет распределять премиальный фонд в размере 500 тысяч рублей между тремя наиболее перспективными студентами.

Помимо этого, в 2026 году ON Медиа станет партнером двух мероприятий киновуза – конкурса спектаклей «Точка А» и Международного фестиваля ВГИК.