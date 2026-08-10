Фестиваль «Короче» назвал фильм открытия

Им станет лирическая комедия «Невероятная Татьяна Викторовна» с Викторией Исаковой

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» объявили фильм открытия смотра – им станет лирическая комедия НЕВЕРОЯТНАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА с Викторией Исаковой в главной роли.

Экранизация пьесы Алексея Житковского «Космос» рассказывает об учительнице английского языка, которая живет привычной жизнью, но мечтает о чуде, которое сможет вырвать ее из монотонной действительности. И однажды она его получает. Вместе с ним перед героиней встает выбор: довериться судьбе и собственным чувствам или продолжать жить так, как принято.

Режиссером картины выступил Алексей Кокорин, а в актерском составе также задействованы Сергей Гилев, Нелли Уварова, Милош Бикович, Анна Михалкова, Игорь Хрипунов, Сергей Аброскин, Александра Урсуляк, Иван Агапов, Вита Корниенко, Денис Косиков, Варвара Мороз и другие.

Премьера НЕВЕРОЯТНОЙ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ состоится в рамках смотра 18 августа. В широкий прокат фильм выйдет только 4 марта 2027 года.

Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА