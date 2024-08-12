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Фестиваль «Короче» представил жюри

Автор: Илья Кувшинов

12 августа 2024

Жюри секции полнометражного дебютного кино возглавит Алексей Учитель

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, представили жюри грядущего смотра.

Секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать актеры Елизавета Боярская и Александр Робак, а также режиссер Александр Котт. Возглавит жюри режиссер и продюсер Алексей Учитель.

В жюри программы короткометражного кино вошли актеры Любовь Аксенова и Артем Ткаченко, а также режиссер Петр ТодоровскийПредседателем жюри выступит продюсер, режиссер и шоураннер Сергей Кальварский. 

Члены жюри выберут победителей в следующих номинациях – в программе короткометражного кино будут вручены награды за «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшую режиссуру», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший анимационный фильм», спецприз жюри и приз от партнера фестиваля журнала «Искусство кино». Жюри полнометражных дебютных картин определит обладателя Гран-при в своей секции и вручит два специальных приза. Свой приз также вручит партнер фестиваля телеканал «Россия 1». Победителя в специальной конкурсной программе «Короче. Звезды» выберут зрители. 

«Короче» откроется 20 августа новым фильмом Романа Михайлова ЖАР-ПТИЦА.

Фото: соцсети фестиваля

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