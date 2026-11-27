Касса четверга: новые «Голодные игры» безоговорочно лидируют
Картина смогла заработать в стартовый день больше 100 млн рублей
Лидером чарта за четверг стала новинка – приключенческая фантастика ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ (AK), заработавшая 100,4 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 675 млн рублей.
С четвертой строчки чарта начал свой прокат документально-игровой проект АЛЕКСАНДР I (CP). Новая лента из цикла «Русь» положила в свою копилку 4,6 млн рублей и может претендовать на 40 млн по итогу уикенда.
На восьмом месте оказалась комедия ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ 2. ХОД КОНЕМ (NMG), освоившая в четверг 1,6 млн рублей. По итогу недели отечественный проект может рассчитывать на 12 млн.
Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ
Предварительные сборы за четверг 26.11.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 26.11.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 26.11.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
|AK
|1
|-(2159)
|100 406 113$1 219 853
|-
|100 406 113$1 219 853
|675 000 000 $8 200 705
|2
|СКРУДЖ
Ebenezer
|-
|2
|-(1)
|6 968 273$84 659
|-11,9%
|107 034 255$1 301 645
|-
|3
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|5
|-(583)
|4 600 000$55 886
|-60,3%
|973 700 000$12 040 312
|41 000 000 $498 117
|4
|АЛЕКСАНДР I
|CP
|1
|-(1186)
|4 500 000$54 671
|-
|4 500 000$54 671
|40 000 000 $485 968
|5
|ДЕДМОБИЛЬ
|CAO
|2
|-(923)
|3 331 411$40 474
|-51,4%
|87 336 440$1 062 099
|37 000 000 $449 520
|6
|РОККИ – ЭТО Я
I Play Rocky
|EXP
|2
|-(1013)
|2 513 355$30 535
|-63,4%
|69 681 673$847 400
|22 000 000 $267 282
|7
|УВИДЕТЬ ВСЕ
You Can See Everything
|VLG
|2
|-(389)
|1 779 413$21 618
|-73,3%
|56 265 263$684 243
|16 000 000 $194 387
|8
|ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ 2. ХОД КОНЕМ
|NMG
|1
|-(284)
|1 584 321$19 248
|-
|1 584 321$19 248
|12 000 000 $145 790
|9
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|8
|-(300)
|1 500 000$18 224
|-68,1%
|1 298 400 000$15 189 518
|18 500 000 $224 760
|10
|ЛИЛЯ
|AK
|3
|-(350)
|1 467 414$17 828
|-55,4%
|90 252 066$1 091 847
|17 000 000 $206 536
|11
|КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО
|AK
|2
|-(2086)
|1 177 911$14 311
|-74,0%
|58 244 167$708 308
|-
|12
|ДВОРНЯШКА
Yugly
|VLG
|1
|-(1396)
|1 127 697$13 701
|-
|1 176 137$14 289
|-
|13
|ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ
Wicker
|PVZGL
|4
|-(149)
|919 043$11 166
|-69,7%
|154 339 696$1 889 797
|-
|14
|АСТРАЛ. ИНОЙ МИР
Alas Roban
|WP
|2
|-(142)
|601 353$7 306
|-53,0%
|11 843 833$144 033
|-
|15
|ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ
|CP
|2
|-(504)
|490 000$5 953
|-83,1%
|37 700 000$458 470
|-
|16
|ОМООН СУОЛЛАР. ИСКУПЛЕНИЕ
|SMKT
|2
|-(25)
|413 360$5 022
|-71,2%
|7 135 416$86 774
|-
|17
|ПСИХОПАТКА
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|VLG
|3
|-(184)
|288 405$3 504
|-86,4%
|71 125 430$860 458
|-
|18
|БУМАЖНЫЙ ТИГР
Paper Tiger
|PRD
|2
|-(55)
|248 656$3 021
|-78,4%
|12 018 006$146 151
|-
|19
|МАМА. ЗЛО ВНУТРИ
A Woman Called Mother
|NKI
|2
|-(214)
|227 020$2 758
|-67,9%
|6 389 664$77 705
|-
|20
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|AK
|6
|-(198)
|226 877$2 756
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|531 022 227$6 478 251
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|21
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА
|NKI
|3
|-(605)
|207 967$2 527
|-90,7%
|79 039 976$956 206
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