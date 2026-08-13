Фестиваль «Короче» представил жюри

Международный смотр пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде

Организаторы XIV Международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде, представили жюри грядущего смотра.

Секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать режиссеры Анна Меликян, Юрий Быков, актриса Виктория Исакова, продюсер и режиссер Джаник Файзиев, продюсер Сайера Худайбердиева.

В жюри программы короткометражного кино вошли актриса и режиссер Дарья Мороз, режиссер Клим Козинский, а также продюсеры Иван Яковенко и Андрей Липов.

Фото: соцсети фестиваля