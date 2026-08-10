Предварительная касса уикенда: «Последний богатырь. Колобок» вырвался в лидеры
Автор: Георгий Романов
10 августа 2026
«Смешарики» забрали серебро чарта
Согласно предварительным данным, лучшим официальным релизом уикенда стало комедийное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Новинка заработала порядка 244 млн рублей (561,7 тысячи зрителей) за четыре дня проката, показав среднюю заполняемость в 15 человек на сеанс.
Еще одна крупная премьера недели, семейная картина СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG), стартовала со второй строчки чарта. На счету фильма оказалось около 74,6 млн рублей (187,3 тысячи зрителей) при средней заполняемости в 11 человек на сеанс.
Остальные новинки не сумели попасть в топ-10 лучших релизов уикенда.
Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
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