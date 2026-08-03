Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках августа

«Коп-звезда», «Число зверя», «Голливудск»

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в августе – комедия «Коп-звезда» с Никитой Панфиловым и Анастасией Красовской о эпатажном полицейском, становящимся звездой соцсетей.

Кроме того, зрителей стриминга ждут детектив «Число зверя», комедия «Голливудск» и много аниме.

Уже на сервисе:

«Любовь в облаках» (фэнтезийная мелодрама)

На ежегодном турнире «Собрание Цинъюнь» боец из преступного мира Цзи Боцзай неожиданно побеждает воительницу Мин И, которая оставалась непобедимой на протяжении семи лет. Цзи Боцзай становится новой звездой, и воительница принимает облик танцовщицы и решает сблизиться с ним, чтобы раскрыть его истинные намерения.

«Дельфин», 3-й сезон (криминальная драма)

После провала расследования о связях погибшего генерала Крымова в Москве и освобождения бизнесмена Лазарева в Петербурге, Андрей Кораблев решает сделать все возможное, чтобы остановить преступников и наконец узнать, кто скрывается под таинственным именем Chief. Как и раньше, ему будут помогать дельфин Василиса, его друзья Олег Середа и Евгений Акимов, а также Инна Бережная и Павел Бухтовой. Им вместе придется раскрыть тайны города и найти статую золотого дельфина, пропавшую после гибели Крымова.

С 3 августа:

«Коп-звезда» (комедия, реж. Виталий Дудка)

Что произойдет, если органы правопорядка станут медийными? Поимка преступников на стримах и в рилсах унесет рейтинг доверия населения в стратосферу. Так подумали в полиции и создали отдел медиа копов, где задержания преступников превращают в настоящее шоу ради хайпа. Его главной звездой стал харизматичный опытный опер Китаев, для которого со временем лайки и звездная жизнь стали гораздо важнее самой работы. Все меняется, когда его напарницей становится Ника — принципиальная и немного наивная новенькая, которая жаждет вершить справедливость. Хоть их взгляды на работу и жизнь кардинально расходятся, теперь им предстоит вместе ловить преступников и залетать в тренды.

«Любимый сотрудник» (мелодрама)

Юная Нам Дарым устраивается в фирму-стартап, потому что там работает ее кумир — айдол Ли Чан. Но работа мечты оказывается под угрозой из-за ссоры с генеральным директором, бескомпромиссным Кан Хаги.

С 5 августа:

ГАНДИКАП (боевик, реж. Станислав Мареев)

В небольшом портовом городе разворачивается игра без правил, в которой ставка — жизнь. В этом тотализаторе участвуют самые обычные люди, и каждому, кто примет участие в игре, обещаны реальные деньги. Достаточно лишь принять решение: все, кто окажется в нужное время в нужном месте, получают запрос — фотографию человека, которого они могут встретить на своем пути. И теперь каждый участник выбирает, на чьей он стороне.

«Число зверя» (детектив, реж. Алексей Быстрицкий)

90-е годы. Следователь Алексей Кирсанов получает «черную метку» от бандитов. Чтобы спастись, он переводится в Ярославскую область. Туда его приглашает друг и коллега Игорь Сазонов, которого недавно назначили прокурором региона. В это же время в ярославской деревне Клины преступник расстреливает семью. Выживает только восьмилетний мальчик, которому удается убежать. Кирсанов расследует это дело вместе с местным следователем Любой Стриж. Она рассказывает, что месяц назад в соседнем поселке точно так же убили еще одну семью. Все жертвы убиты с особой жестокостью, а на их телах серийный маньяк оставляет цифры, написанные кровью. Кирсанов изучает старые документы и выясняет: десять лет назад, в 1984 году, в этом районе совершили три таких же убийства.

С 6 августа:

БОГАТЫРИ (семейная комедия, реж. Павел Воронин)

Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея — с их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло.

ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА (детективный триллер, реж. Джейкоб Сантана)

После переезда в новый дом Марио становится свидетелем дерзкого похищения своего старшего брата Давида. Спустя несколько дней Давид возвращается, но ведет себя очень странно. Пытаясь разобраться в случившемся, Марио обнаруживает связь с нераскрытым убийством, которое потрясло город много лет назад. Он понимает — доверять нельзя никому.

«Жека Рассел» (комедия, реж. Виталий Дудник)

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Простой парень Женя работает бухгалтером и не может признаться коллеге Алисе, что он влюблен в нее. Все, чего хочет Женя — быть рядом со своей возлюбленной. Происходит настоящая магия: ведьма-начальница превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится питомцем Алисы. Они вместе просыпаются, ходят гулять и отбиваются от многочисленных поклонников — одним словом, идеальная жизнь. Жека даже задумывается, чтобы остаться собакой, однако в следующее полнолуние Алисе угрожает опасность, поэтому нужно срочно искать способ превратиться обратно в человека.

С 10 августа:

«Голливудск» (комедия, реж. Сергей Наумов)

Чтобы отдать долг самому влиятельному бизнесмену Сочи, владелец региональной сети кинотеатров снимает блокбастер с двойниками знаменитых голливудских актеров.

С 12 августа:

БЕШЕНЫЕ ПСЫ (боевик, реж. Арт Камачо)

Тони вынужден бросить тихие гражданские дела, когда его брат-сорвиголова влезает в долги перед криминальным синдикатом. Теперь Тони придется вспомнить все, чему его учили на службе, и собрать максимально опасное оружие из того, что есть в его автомастерской.

С 13 августа:

30 НОЧЕЙ С БЫВШИМ (мелодрама, реж. Гуидо Кьеза)

Бруно привык, когда все идет по плану, и это его полностью устраивает. Поддавшись уговорам дочери-подростка, он соглашается поселить в своей квартире на месяц бывшую жену Терри, которая только что вышла из реабилитационного центра. Жизнерадостная и прямолинейная Терри переворачивает его размеренную жизнь с ног на голову.

С 14 августа:

«Агент времени», 3-й сезон (аниме)

Покой фотостудии «Время» прерван исчезновением Ся Фэй. Чэн Сяоши, Лу Гуан и обретшая суперсилы Цяо Лин берутся за расследование загадочного пожара в Бахати, с которым оказываются связаны родители Чэн Сяоши. Однако их поискам истины начинают активно мешать таинственная организация и полиция.

Также в августе:

ЗОМБИЛЭНД-САГА. ФИЛЬМ (аниме, реж. Коносукэ Уда, Такафуми Исида, Такэру Сато)

Женская группа айдолов «Франтютю» из префектуры Сага готовится выступать на Всемирной выставке. Но мероприятие срывается из-за атаки пришельцев. Зато благодаря инопланетному камню пробуждается легендарная Таэ Ямада — девушка-зомби, долго находившаяся в одичалом состоянии. Она воссоединяется с участницами «Франтютю», которым предстоит защищать Сагу от захватчиков.

ЭКЗОРЦИЗМ. ХРОНИКИ: НАЧАЛО (анимационный, реж. Ким Дон-чхоль)

Отлученный от церкви священник помогает своему другу-монаху защитить могущественного мальчика от злого хозяина, что заставляет его столкнуться со своим прошлым.

«Следующий герцог, который скажет: «Я не хочу любить тебя», будет любить тебя по какой-то причине» (аниме)

Обнищавшая, но неунывающая благородная леди Эльза и прекрасный, но зажатый и неприступный будущий герцог Юлиус заключают фиктивный брак в первый же день знакомства. День за днем, преодолевая неловкость, молодожены сближаются, чтобы со временем стать настоящими супругами.

Фото: кадр из сериала «Коп-звезда»