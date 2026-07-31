«Обсессия» стала самым популярным фильмом у пиратов в июле
Сериальный чарт возглавил «След Чикатило»
По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в июле 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место в полнометражном чарте занял хоррор Карри Баркера ОБСЕССИЯ. На вторую строчку поднялся новый фильм Уве Болла – боевик ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ. В прошлом месяце лента с Арми Хаммером занимала четвертое место. Бронза ушла еще одному успешному в прокате проекту – фильму ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ Кейна Парсонса.
На четвертом месте оказался экшн-триллер НОЧНОЙ БИЗНЕС с Расселом Кроу. Пятерку вновь замкнул семейный детектив СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ.
В топ-10 оказался только один релиз, который был легально доступен в России онлайн в июле – французская комедия МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО.
Пиратский чарт самых популярных сериалов в июле возглавил триллер «След Чикатило», который в прошлом месяце занимал девятую строчку. В тройке лидеров также оказались научно-фантастический хоррор «Извне» и фантастика «Укрытие».
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июле 2026 года
1. ОБСЕССИЯ / Obsession
2. ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ / Citizen Vigilante
3. ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ / Backrooms
4. НОЧНОЙ БИЗНЕС / The Get Out
5. СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ / The Sheep Detectives
6. РЕЙС 298 / Black Box: Flight 298
7. ЭНОЛА ХОЛМС 3 / Enola Holmes 3
8. ДОМ СЭВЭДЖЕЙ / Savage House
9. МАЙКЛ / Michael
10. МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО / Le rêve américain
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в июле 2026 года
1. «След Чикатило»
2. «Извне» / From
3. «Укрытие» / Silo
4. «Бухта вдов» / Widow’s Bay
5. «Ранчо Даттонов» / Dutton Ranch
6. «Я тебя отыщу» / I Will Find You
7. «Звездный городок» / Star City
8. «Максимальное удовольствие гарантировано» / Maximum Pleasure Guaranteed
9. «Пацаны» / The Boys
10. «Паук-нуар» / Spider-Noir
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Фото: кадр из фильма ОБСЕССИЯ