top banner

«Обсессия» стала самым популярным фильмом у пиратов в июле

Автор: Илья Кувшинов

31 июля 2026

Сериальный чарт возглавил «След Чикатило»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в июле 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял хоррор Карри Баркера ОБСЕССИЯ. На вторую строчку поднялся новый фильм Уве Болла – боевик ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ. В прошлом месяце лента с Арми Хаммером занимала четвертое место. Бронза ушла еще одному успешному в прокате проекту – фильму ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ Кейна Парсонса.

На четвертом месте оказался экшн-триллер НОЧНОЙ БИЗНЕС с Расселом Кроу. Пятерку вновь замкнул семейный детектив СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ

В топ-10 оказался только один релиз, который был легально доступен в России онлайн в июле – французская комедия МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в июле возглавил триллер «След Чикатило», который в прошлом месяце занимал девятую строчку. В тройке лидеров также оказались научно-фантастический хоррор «Извне» и фантастика «Укрытие».

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июле 2026 года
1. ОБСЕССИЯ / Obsession 
2. ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ / Citizen Vigilante 
3. ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ / Backrooms 
4. НОЧНОЙ БИЗНЕС / The Get Out 
5. СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ / The Sheep Detectives 
6. РЕЙС 298 / Black Box: Flight 298 
7. ЭНОЛА ХОЛМС 3 / Enola Holmes 3 
8. ДОМ СЭВЭДЖЕЙ / Savage House 
9. МАЙКЛ / Michael 
10. МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО / Le rêve américain

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в июле 2026 года
1. «След Чикатило»
2. «Извне» / From 
3. «Укрытие» / Silo 
4. «Бухта вдов» / Widow’s Bay 
5. «Ранчо Даттонов» / Dutton Ranch 
6. «Я тебя отыщу» / I Will Find You 
7. «Звездный городок» / Star City 
8. «Максимальное удовольствие гарантировано» / Maximum Pleasure Guaranteed 
9. «Пацаны» / The Boys 
10. «Паук-нуар» / Spider-Noir 

Топ целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма ОБСЕССИЯ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках августа
Подробнее
Marvel представила триквел «Черной пантеры» и нового «Призрачного гонщика» на Comic-Con 2026
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 июля 2026 года
Подробнее
Стала известна дата проведения «Ночи кино» в 2026 году
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытия
Подробнее
Слияние Paramount и Warner Bros. отложено до июня 2027 года
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2026 года
Подробнее
Чебурашка в убежище: итоги российского онлайн-проката за первое полугодие 2026 года
Подробнее
Майк Флэнаган напишет сценарий экранизации Warhammer 40,000
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 июля — 2 августа
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «На деревню дедушке 2» удерживает лидерство
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта
Подробнее
Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Библиотекари: Следующая глава» на стриминге viju
Подробнее
«Союзмультфильм» откажется от лицензирования классических персонажей для книг и парков
Подробнее
Касса России: пиратские релизы вновь первые
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» открыл набор в актерскую лабораторию
Подробнее
В рамках СПбМКФ 2026 будет впервые организован ИИ-хаб
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июля – 2 августа
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа
Подробнее

Новости по теме

«Мандалорец и Грогу» стал самым популярным фильмом у пиратов в июне
Подробнее
«Мортал Комбат 2» стал самым популярным фильмом у пиратов в мае
Подробнее
«Проект «Конец света» стал самым популярным фильмом у пиратов в апреле
Подробнее
«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте
Подробнее
Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Подробнее