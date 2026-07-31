«Обсессия» стала самым популярным фильмом у пиратов в июле

Сериальный чарт возглавил «След Чикатило»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в июле 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял хоррор Карри Баркера ОБСЕССИЯ. На вторую строчку поднялся новый фильм Уве Болла – боевик ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ. В прошлом месяце лента с Арми Хаммером занимала четвертое место. Бронза ушла еще одному успешному в прокате проекту – фильму ужасов ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ Кейна Парсонса.

На четвертом месте оказался экшн-триллер НОЧНОЙ БИЗНЕС с Расселом Кроу. Пятерку вновь замкнул семейный детектив СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ.

В топ-10 оказался только один релиз, который был легально доступен в России онлайн в июле – французская комедия МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в июле возглавил триллер «След Чикатило», который в прошлом месяце занимал девятую строчку. В тройке лидеров также оказались научно-фантастический хоррор «Извне» и фантастика «Укрытие».

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июле 2026 года

1. ОБСЕССИЯ / Obsession

2. ГРАЖДАНИН-МСТИТЕЛЬ / Citizen Vigilante

3. ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ / Backrooms

4. НОЧНОЙ БИЗНЕС / The Get Out

5. СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ / The Sheep Detectives

6. РЕЙС 298 / Black Box: Flight 298

7. ЭНОЛА ХОЛМС 3 / Enola Holmes 3

8. ДОМ СЭВЭДЖЕЙ / Savage House

9. МАЙКЛ / Michael

10. МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО / Le rêve américain

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в июле 2026 года

1. «След Чикатило»

2. «Извне» / From

3. «Укрытие» / Silo

4. «Бухта вдов» / Widow’s Bay

5. «Ранчо Даттонов» / Dutton Ranch

6. «Я тебя отыщу» / I Will Find You

7. «Звездный городок» / Star City

8. «Максимальное удовольствие гарантировано» / Maximum Pleasure Guaranteed

9. «Пацаны» / The Boys

10. «Паук-нуар» / Spider-Noir

Топ целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Запросить его в электронном виде или стать подписчиком можно, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма ОБСЕССИЯ