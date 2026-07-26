Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 июля 2026 года

«Хитрый Койот», четвертая «Не одна дома», байопик о Энтони Бурдене от A24 и другие новинки

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила новую часть семейной комедии НЕ ОДНА ДОМА 4 с Миланой Хаметовой (8 июля 2027 года) и новую ленту от «Квартета И» – романтическую комедию МОЙ НЕМОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (4 марта 2027 года). Спортивная комедия ТРЕНИРОВКА ГНЕВА с Сергеем Гармашом переместилась с 26 августа на 19 сентября 2027 года. Военная драма ХАННА, в свою очередь, выйдет раньше запланированного – картина переместилась с 6 мая 2027 года на 29 апреля 2027 года.

«Каро Премьер» выпустит в ближайшее время сразу три голливудских проекта – экшн-триллер Ренни Харлина КРУШЕНИЕ РЕЙСА с Аароном Экхартом и Беном Кингсли (13 августа), боевик МОТОР СИТИ с Аланом Ричсоном, Беном Фостером и Шайлин Вудли (20 августа) и мультфильм ХИТРЫЙ КОЙОТ (10 сентября).

«НМГ Кинопрокат» поставила на 4 ноября байопик МАЗЕРАТИ о братьях-основателях знаменитого итальянского автомобильного бренда. В актерском составе заняты Микеле Морроне, Джессика Альба, Энди Гарсиа и Аль Пачино. Помимо этого, компания заявила комедию ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ 2 на 26 ноября и военную драму БАТЬКА МИНАЙ на 23 февраля 2027 года.

A-One Films и «Амедиатека» привезут в Россию байопик ТОНИ, рассказывающий о становлении будущего кулинарного идола Энтони Бурдена. Фильм от А24 с Домиником Сесса выйдет в прокат 3 сентября.

«Вольга» выпустит сразу две экранизации романов в жанре young adult – ПОКЛОННИК (23 марта 2028 года) и МОЙ ХУЛИГАН (22 июня 2028 года).

«Про:взгляд» поставил на 27 августа мистический триллер ПЕНТХАУС от режиссера АЙТЫ Степана Бурнашева. Снятый в Малайзии фильм рассказывает про парочку богачей, которые сталкиваются с призраком в своем роскошном пентхаусе.

«Парадиз» устроил в графике перестановку своих релизов. В итоге на новые даты переместились криминальная комедия КАК ОГРАБИТЬ БАНК (с 15 октября на 10 декабря), мелодрама ЧАРЛИ И ХАРПЕР (с 22 на 1 октября) и комедийный триллер ОСТРЫЙ «ЧИЛИ» ПАЛЬЧИК (с 3 декабря на 5 ноября). В график также вернулся мультфильм ПИНОККИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА, который теперь должен выйти в прокат 4 марта 2027 года.

Четыре новинки у «Кинологистики» – КАТАСТРОФА. УДАР ИЗ КОСМОСА (6 августа), МАРСИАНКА (27 августа), АСТРАЛ. ШЕПОТ ПРИЗРАКА (3 сентября) и ПРОКЛЯТИЕ МАЛЕНЫ (17 сентября).

К24 выпустит в прокат обновленную версию фильма Павла Лунгина ВЕТКА СИРЕНИ о композиторе Сергее Рахманинове. Байопик с Евгением Цыгановым вновь появится на экранах с 27 августа.

Vereteno поставило на 22 октября еще один проект Лунгина – документальный фильм ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ПЕТРА МАМОНОВА о музыканте, поэте и актере Петре Мамонове.

CoolConnections заявил на 20 августа французскую драму БОЛЬШАЯ АРКА.

Также на этой дате дебютирует документальная лента ЗООПАРК, дающая уникальную возможность заглянуть за кулисы Московского зоопарка.

«КИНО.АРТ.ПРО» поставил на 3 сентября криминальный триллер ПРОЕКТ У.

Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ