Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года

Серия очных и заочных защит будет разбита на шесть дней

Министерство культуры Российской Федерации опубликовало график проведения защит проектов в рамках третьего этапа дополнительного отбора на предоставление субсидий для поддержки производства национальных фильмов, соответствующих приоритетным темам государственной поддержки кинопроизводства.

Защиты пройдут в соответствии со следующим расписанием:

• 28 сентября – заочная защита неигровых недебютных короткометражных проектов

• 29 сентября – очная защита неигровых полнометражных (включая дебюты) и дебютных короткометражных фильмов (61 проект)

• 1 октября – заочная защита анимационных проектов (включая дебютные)

• 6 октября – очная защита фильмов для детей и юношества (47 проектов)

• 7 октября – очная защита игровых дебютных полнометражных картин (44 проекта)

• 8 октября – очная защита игровых недебютных полнометражных проектов (60 проектов)

С подробной информацией о порядке проведения очных защит можно ознакомиться на сайте ведомства.