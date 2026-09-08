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Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года

Автор: БК

8 сентября 2026

Серия очных и заочных защит будет разбита на шесть дней

Министерство культуры Российской Федерации опубликовало график проведения защит проектов в рамках третьего этапа дополнительного отбора на предоставление субсидий для поддержки производства национальных фильмов, соответствующих приоритетным темам государственной поддержки кинопроизводства.

Защиты пройдут в соответствии со следующим расписанием:
• 28 сентября – заочная защита неигровых недебютных короткометражных проектов
• 29 сентября – очная защита неигровых полнометражных (включая дебюты) и дебютных короткометражных фильмов (61 проект)
• 1 октября – заочная защита анимационных проектов (включая дебютные)
• 6 октября – очная защита фильмов для детей и юношества (47 проектов)
• 7 октября – очная защита игровых дебютных полнометражных картин (44 проекта)
• 8 октября – очная защита игровых недебютных полнометражных проектов (60 проектов)

С подробной информацией о порядке проведения очных защит можно ознакомиться на сайте ведомства.

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