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Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за первое полугодие 2026 года

Автор: БК

4 июня 2026

Министр культуры России Ольга Любимова представила свежую статистику на ПМЭФ-2026

Министр культуры России Ольга Любимова представила свежую статистику по российскому рынку кинопроката в 2026 году.

«Из хороших новостей: мы не просели, не упали, по показателям за первое полугодие мы чуть выше в этом году, чем в прошлом. Важно отметить, что итогами первого полугодия стали 49,5 млн человек, которые пришли на российское кино в кинотеатры. Кассовые сборы наших фильмов составили 23,7 млрд рублей», – сообщила она в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026.

По данным БК на 24 мая, общий сбор кинотеатрального рынка в России за указанный период составил 29,1 млрд рублей: на долю российского кино пришлось 20,5 млрд рублей и 8,6 млрд – на долю зарубежного. Посещаемость отечественных проектов, в свою очередь, составила 43,9 млн человек, а зарубежных – 15,3 млн.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

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