Константин Эрнст поддержал идею о квотировании зарубежного кино

Он заявил об этом на сессии ПМЭФ-2026

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст поддержал предложение о квотировании иностранных фильмов в российском прокате. Об этом он заявил на сессии ПМЭФ-2026.

«Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф, это идея правильная», – сказал он.

Напомним, что 25 марта Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по культуре, на котором поручил как можно скорее принять решение о квотировании. Несмотря на то, что детали инициативы тогда еще не опубликованы, БК Медиа попросил представителей кинопрокатной индустрии поделиться своим мнением о перспективах введения новой меры и о ее влиянии на отрасль.

Фото: соцсети «Первого канала»