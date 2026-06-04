top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Константин Эрнст поддержал идею о квотировании зарубежного кино

Константин Эрнст поддержал идею о квотировании зарубежного кино

Автор: БК

4 июня 2026

Он заявил об этом на сессии ПМЭФ-2026

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст поддержал предложение о квотировании иностранных фильмов в российском прокате. Об этом он заявил на сессии ПМЭФ-2026.

«Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф, это идея правильная», – сказал он.

Напомним, что 25 марта Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по культуре, на котором поручил как можно скорее принять решение о квотировании. Несмотря на то, что детали инициативы тогда еще не опубликованы, БК Медиа попросил представителей кинопрокатной индустрии поделиться своим мнением о перспективах введения новой меры и о ее влиянии на отрасль.

Фото: соцсети «Первого канала»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
Американская касса: хоррор «Закулисье реальности» ставит рекорды
Подробнее
Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Международная касса: хорроры захватили прокат
Подробнее
«Приключения кота Леопольда» станут игровым фильмом
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» оказался в лидерах
Подробнее
Okko рассказал о новинках июня
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 мая 2026 года
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 июня
Подробнее
Представлен новый тизер мистического экшена «Тайный город»
Подробнее
Касса России: «Майкл» оказался на вершине
Подробнее
Владимир Мединский заявил о необходимости усиления госконтроля над российским кинематографом
Подробнее
Ролик «Алисы в Cтране чудес» победил на Golden Trailer Awards
Подробнее
Стали известны победители V Национальной премии интернет-контента
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал третий фестиваль молодого кино «Новое движение»
Подробнее
Новым генеральным директором компании «Водород» стал Павел Горин
Подробнее
Минкультуры начало прием заявок от организаций кинематографии на предоставление субсидий в 2026 году
Подробнее
Названы победители фестиваля «Новое движение»
Подробнее

Новости по теме

ИРИ и ВЦИОМ изучат контентные предпочтения юных зрителей
Подробнее
На ПМЭФ-2026 назвали самые популярные фильмы и сериалы у российских подростков
Подробнее
НМГ и индийский холдинг Zee Entertainment подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
В создание кластера на базе Ялтинской киностудии инвестируют 25 млрд рублей
Подробнее
Создатели «В списках не значился» экранизируют повесть «Аты-баты, шли солдаты»
Подробнее