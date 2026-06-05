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«Культурный код как основа идентичности»: главное с сессии на ПМЭФ-2026

Автор: БК

5 июня 2026

Модератором сессии выступил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров

Что такое культурный код, как он формирует идентичность и передается новым поколениям в эпоху коротких видео и глобальных алгоритмов, обсудили участники сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы», организованной при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга» – генерального медиапартнера ПМЭФ-2026.

«Газпром-Медиа» представит новое исследование культурного кода.
Открывая дискуссию, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров анонсировал новое исследование, посвященное культурному коду россиян. Оно станет продолжением представленного на ПМЭФ-2024 исследования образа героя. По словам Жарова, предварительные данные показывают, что культурный код живет прежде всего в контенте, образах и историях, которые люди рассказывают друг другу.

Культурный код нельзя сводить к набору символов или инструментов влияния.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила против сугубо прикладного подхода к культуре. По ее словам, в последние годы в оборот вошли понятия «мягкая сила», «нарратив» и «трансляция культурного кода», однако культура – это не просто ресурс для продвижения тех или иных идей. Она связана с историей, мировоззрением и глубинными ценностями общества.

Эмир Кустурица назвал русскую культуру основой будущего.
Сербский режиссер заявил, что русский культурный код невозможно рассматривать отдельно от науки и религии. По его словам, именно сочетание русской культуры, науки и духовной традиции формирует особый фундамент, на котором может строиться будущее. Кустурица также подчеркнул, что культура остается важнейшей частью жизни любого общества.

Родители ждут от современного контента больше ответственности и правильных ролевых моделей.
Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский рассказал о промежуточных результатах совместного исследования ИРИ и ВЦИОМ по медиапотреблению детей. Согласно данным опросов, одной из главных тем, которой сегодня не хватает в детском контенте, родители считают умение брать ответственность за свои поступки. Исследование должно помочь создателям лучше понимать запросы семейной аудитории.

Молодежь должна не только потреблять контент, но и участвовать в его создании.
Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова отметила, что ценности лучше всего передаются через личное участие и совместную деятельность. По ее мнению, школьники и студенты способны сами становиться проводниками культурного кода, если получают возможность участвовать в творческих, образовательных и общественных проектах.

Совместный просмотр контента помогает сохранять культурную преемственность.
Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева объяснила, почему студия продолжает развивать такие франшизы, как ЧЕБУРАШКА и ПРОСТОКВАШИНО. По ее словам, знакомые нескольким поколениям герои позволяют родителям и детям находиться в едином культурном пространстве и обсуждать общие истории на понятном всем языке.

Главными чертами российского культурного кода назвали справедливость, стойкость и широту души.
Подводя итоги дискуссии, Александр Жаров рассказал о предварительных выводах масштабного исследования культурного кода, проведенного в десятках российских городов. По его словам, именно эти три качества чаще всего объединяют представления россиян о собственной идентичности независимо от возраста, профессии или региона проживания.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

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