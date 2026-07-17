«Холоп 3» заработал миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
17 июля 2026
Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день
Согласно данным ЕАИС на 21:30 (мск) 17 июля, кассовые сборы комедии ХОЛОП 3 составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката.
Фильм стал 44-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и пятой – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО, БУРАТИНО и СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ.
Ранее ХОЛОП 3 также стал самой кассовой российской картиной, которая выходила в отечественных кинотеатрах летом.
Комедия Клима Шипенко дебютировала в прокате 11 июня.
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3
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