«Холоп 3» заработал миллиард рублей в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день

Согласно данным ЕАИС на 21:30 (мск) 17 июля, кассовые сборы комедии ХОЛОП 3 составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката.

Фильм стал 44-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и пятой – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО, БУРАТИНО и СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ.

Ранее ХОЛОП 3 также стал самой кассовой российской картиной, которая выходила в отечественных кинотеатрах летом.

Комедия Клима Шипенко дебютировала в прокате 11 июня.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3