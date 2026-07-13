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«Атмосфера Кино» и АВК призвали кинотеатры отложить показ пиратского «Человека-паука»

Автор: БК

13 июля 2026

Релиз кинокомикса на территории стран СНГ намечен на 6 августа

Дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратились к кинопоказчикам с новой антипиратской инициативой – они призвали кинотеатры отложить показ кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ в рамках предсеансового обслуживания до 20 августа. Это следует из опубликованного в сети письма.

«Премьера фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК перенесена с 13 на 6 августа 2026 года для увеличения кассовых показателей в летнем сезоне. Поддержка подобных значимых проектов важна для кинобизнеса. Чтобы избежать конкуренции и эффективно распределить ресурсы, мы пересматриваем и сдвигаем даты выхода зарубежных новинок. Это позволит оптимизировать календарь релизов и достичь максимальных результатов для всех участников индустрии», – заявили представители АВК в разговоре с БК Медиа.

Также в письме подчеркивается, что ограничения не распространяется на любой другой контент без прокатного удостоверения, появившийся в кинотеатрах до 6 августа. Помимо этого отмечается, что в случае показа нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА в период до 20 августа «Атмосфера Кино» оставляет за собой право «пересмотра дальнейших условий сотрудничества».

БК Медиа запросил комментарий дистрибьютора. На момент публикации материала ответа не поступило.

Кинокомикс Sony и Marvel выйдет в мировой прокат с 31 июля, а его релиз на территории стран СНГ намечен на 6 августа.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

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