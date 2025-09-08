top banner
«Атмосфера Кино» и Legio Felix заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Автор: Илья Кувшинов

8 сентября 2025

В рамках договора в ближайшие 6-7 лет будут разработаны и выпущены примерно 20 картин

Кинопрокатная компания «Атмосфера Кино» и кинокомпания Legio Felix заключили соглашение о совместной разработке и выпуске примерно двадцати полнометражных проектов в ближайшие 6-7 лет. В их числе – семейные комедии, военные боевики, исторические драмы, детективы, фантастика и фэнтези.

Продюсерами грядущих картин выступят Илья Куликов, Андрей Семенов и Владимир Пермяков. В ближайший год в съемки должны зайти:
– историческая драма ЧАЙКА о жизни и знаменитом полете первой женщины в космосе Валентины Терешковой. Режиссером картины выступает Антон Мегердичев, а генеральным продюсером – Руслан Соколов. Кинотеатральный релиз намечен на 2027 год, проект будет выпущен при поддержке самой Терешковой и ее семьи;
– военная драма ХАННА о русской женщине, спасшей немецкую девочку в СССР во время Великой Отечественной войны. Благодаря их дружбе Ханна учится выживать и сохранять надежду. Сценарий Владимира Лысенко был написан в рамках программы поддержки сценаристов «Автор». В режиссерском кресле – дебютант Иван Коровин;
– детская приключенческая фантастика ПОТАПЫЧ, главным героем которой станет оживший плюшевый медведь, а действие развернется в Новороссийске 1941 года и Москве нулевых. Режиссер – Байбулат Батуллин (БЕРИ ДА ПОМНИ), релиз намечен на 2027 год.

Помимо этого, генеральный продюсер Legio Felix Илья Куликов также поделился информацией о нескольких фильмах на стадии подготовки, сценарии к которым он написал:
– комедийный хоррор ВЕЛЕСОВА НОЧЬ, в котором планируется снять главных молодых звезд и выпустить в октябре 2026 года;
– историческая драма ОСТРОГ о покорении Сибири, запланированная к релизу на 2028 год;
– фантастический экшен АЭЛИТА по книге Алексея Толстого, который должен выйти на экраны в 2029 году.

Ближайшим совместным релизом «Атмосферы Кино» и Legio Felix станет приключенческий детектив ЛЕВША с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым. Лента Владимира Беседина дебютирует в прокате 22 января 2026 года.

