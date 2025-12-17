Анимационная лента Константина Бронзита попала в шорт-лист премии «Оскар»

В списке претендентов режиссером указан Тимур Когнов

Еще одной картиной российского режиссера, сумевшей попасть в шорт-лист грядущей премии «Оскар», стал короткометражный мультфильм «Три сестры» (The Three Sisters) Константина Бронзита. Об этом постановщик сообщил на своей странице в Facebook*.

Стоит отметить, что в списке претендентов режиссером ленты, поданной от Кипра, указан Тимур Когнов.

Бронзит также напомнил, что это его четвертое попадание в шорт-лист подряд. В прошлом режиссер был дважды номинирован на «Оскар» за короткометражные мультфильмы «Уборная история – любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Финальный список претендентов на 98-й «Оскар» будет объявлен 22 января.

Фото: кадр из фильма «Три сестры»