Предпродажи уикенда: впереди всех «Невероятные приключения Шурика» и «Три кота»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные отдельных релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG), пародию НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP) и мелодраму СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ (GF).

Комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА предварительно заработала 3,677 млн рублей. Пародийный проект от канала ТНТ также обошел все свои кинопрокатные референсы, включая ленты БРАТЬЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 59,3 млн), ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (928,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,9 млн), БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (523,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 66,8 млн) и РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (384,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 48,6 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 3,677
БРАТЬЯ 1,134
ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ 0,928
БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ 0,524
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ 0,384

Новый мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ предварительно освоил 3,078 млн рублей. Новинка превзошла все ближайшие аналоги, включая прямого предшественника ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (2,606 млн рублей, стартовые сборы – 69,3 млн), а также проекты МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (1,02 млн рублей, стартовые сборы – 43,8 млн), МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (1,85 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн),  МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). Позади осталась и первая полнометражная часть франшизы, МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, чей старт был растянут на пять дней в июне 2022 года (2,5 млн рублей без учета превью в среду, стартовые сборы – 29,1 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 3,078
ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2,606
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» 1,851
ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 1,108
МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС 1,020
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673

Мелодрама СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ предварительно освоила 106,1 тысячи рублей. Новинка уступила аналогам ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (404,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,2 млн) и ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (197,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,7 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВРЕМЯ ЖИТЬ 835,1
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА 404,2
ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ 197,2
СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ 106,1

Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

10.12.2025 Автор: Никита Никитин

