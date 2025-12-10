Предпродажи уикенда: впереди всех «Невероятные приключения Шурика» и «Три кота»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные отдельных релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG), пародию НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP) и мелодраму СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ (GF).
Комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА предварительно заработала 3,677 млн рублей. Пародийный проект от канала ТНТ также обошел все свои кинопрокатные референсы, включая ленты БРАТЬЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 59,3 млн), ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (928,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 71,9 млн), БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (523,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 66,8 млн) и РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (384,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 48,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
|3,677
|БРАТЬЯ
|1,134
|ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
|0,928
|БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
|0,524
|РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ
|0,384
Новый мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ предварительно освоил 3,078 млн рублей. Новинка превзошла все ближайшие аналоги, включая прямого предшественника ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (2,606 млн рублей, стартовые сборы – 69,3 млн), а также проекты МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (1,02 млн рублей, стартовые сборы – 43,8 млн), МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (1,85 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). Позади осталась и первая полнометражная часть франшизы, МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, чей старт был растянут на пять дней в июне 2022 года (2,5 млн рублей без учета превью в среду, стартовые сборы – 29,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
|3,078
|ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
|2,606
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!»
|1,851
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
|1,108
|МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС
|1,020
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ
|0,673
Мелодрама СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ предварительно освоила 106,1 тысячи рублей. Новинка уступила аналогам ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (404,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,2 млн) и ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (197,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВРЕМЯ ЖИТЬ
|835,1
|МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА
|404,2
|ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ
|197,2
|СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ
|106,1
Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
10.12.2025 Автор: Никита Никитин