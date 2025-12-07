Кинофестиваль «Зимний» раздал награды

Главный приз достался фильму «Цинга»

7 декабря в Москве завершился 4-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний».

Жюри под руководством режиссера Александра Велединского вручило главный приз основного конкурса ленте ЦИНГА Владимира Головнева.

Полный список победителей

• Главный приз – ЦИНГА

• Лучшая режиссура – Савелий Осадчий (МАЛЬЧИК-ПТИЦА)

• Лучшая мужская роль – Никита Ефремов (ЦИНГА)

• Лучшая женская роль – Маша Кошина (ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ)

• Лучший сценарий – Владимир Головнев и Евгений Григорьев (ЦИНГА)

• Лучшее визуальное решение – Антон Громов (НАВАР)

• Специальное упоминание жюри – СВОБОДА, реж. Евгений Лаврентьев.

Специальные призы социальной сети «Вконтакте» были вручены картине, участвовавшей в кинорынке авторского кино – САМАЯ УМНАЯ УЛИЦА В МИРЕ (реж. Иван Вдовин) и фильму ПАСТБИЩА БОГОВ (реж. Анар Аббасов). Оба проекта получат поддержку в продвижении со стороны соцсети.

Фото: кадр из фильма ЦИНГА