Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)

3 декабря в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. В блоке на дофинансирование было представлено 28 проектов. Большинство из них уже участвовали в конкурсе Фонда кино в августе этого года и получили поддержку.

Открыл его фантастический детектив по книге Аркадия и Бориса Стругацких ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» от «Марс Медиа» и Первого канала. По сюжету, полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель «У Погибшего Альпиниста» – письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей. После допроса постояльцев он узнает, что часть из них – пришельцы с другой планеты. Расследуя дело, он должен решить, как поступить с инопланетянами – помочь им спастись от преследования и улететь на родную планету или задержать за совершенное преступление. Главные роли исполняют Евгений Цыганов, Сергей Маковецкий, Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Алена Михайлова, Дмитрий Лысенков, Алексей Розин. Режиссером выступает Александр Домогаров-младший. Продюсеры – Рубен Дишдишян, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Юлия Иванова, Нарек Мартиросян, Кристина Рейльян. Основной блок съемок завершен, остался зимний натурный блок. Фонд кино выделил фильму 100 млн рублей в рамках первой волны поддержки в этом году и 35 млн рублей – в 2024-м. «Атмосфера кино» выпустит картину на большие экраны 28 января 2027 года.

Киностудия «РОК» претендует на дофинансирование с военной драмой СПАСЕННЫЙ по произведению Виктора Астафьева. По сюжету, в 1942 году пароход, перевозивший раненых по Белому морю, попал под обстрел немецкой авиации и затонул. В живых остались двое – слепой солдат и медсестра, которая станет его глазами. Герои пройдут сто километров по льду и снегу сквозь вихри пурги и ярость ветров, сто километров от взаимной неприязни до отчаянной нежности. Но добить уцелевших прилетает немецкий самолет. Главные роли сыграют Лев Зулькарнаев и Никита Кологривый. Режиссерское кресло займет Илья Учитель. Продюсеры – Алексей Учитель, Анастасия Акопян. Съемки должны начаться после Нового года. Референсом называют фильм ВЫЖИВШИЙ. Фонд кино выделил проекту 150 млн рублей (75 млн рублей в этом году и 75 млн в 2023-м).

Вторым проектом киностудии «РОК» на питчинге стал байопик о Дмитрии Шостаковиче ШУМ ВРЕМЕНИ. Фильм покажет противоречивый XX век сквозь призму жизни величайшего композитора. Парады и аресты, блокада Ленинграда и публичные покаяния, новая власть и объятия партии – все переплавляется в исторический блокбастер о взлетах и падениях гения, о страхе и преодолении. В момент, когда композитор столкнется лицом к лицу со своим главным страхом, возникнет шанс на спасение – любовь – найти загадочную девушку, одно воспоминание о которой возвращает способность писать музыку. Съемки картины Алексея Учителя завершены. Главные роли исполнили Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Дарья Балабанова, Никита Кологривый. Продюсерами выступают Алексей Учитель, Анастасия Акопян, Максим Рогальский, Кира Саксаганская. Проект сравнивают с фильмом ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Фонд кино предоставил создателям 100 млн рублей в этом году. Партнерами выступили Okko и Wink. «Наше кино» выпустит проект 24 сентября 2026 года.

«Кинокомпания ТЕМП» запросила дополнительные средства на создание экранизации повести Бориса Васильева АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ! В военной драме от создателей фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ переплетается героизм военного прошлого с поисками смысла в настоящем. История начинается в 1922 году в голодающем Поволжье, где мать отдает последний хлеб сыну, мечтая, чтобы он вырос сильным. Проходит 20 лет – и Святкин, став солдатом, в пекле Сталинградской битвы проявляет небывалое мужество, вступая в схватку с врагом и жертвуя собой. Спустя десятилетия его правнук Сергей, молодой курсант, узнает о подвиге предка и с помощью сайта «Бессмертного полка» организует встречу потомков героев. Их память оживает в рассказе о мужестве простых солдат, их краткосрочной дружбе, вере и боли потерь. Сценарий соединяет фронтовые будни с современной драмой взросления, ставя вечные вопросы: кем мы стали и достойны ли тех, кто отдал за нас жизнь. Владимир Машков займет режиссерское кресло и исполнит главную роль. На второстепенных ролях будут задействованы актеры театра Олега Табакова, как в фильме В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Продюсерами выступят Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Владимир Машков. Производственный бюджет фильма – 1,145 млрд рублей. Фонд кино выделил ранее проекту 100 млн рублей. Релиз намечен на 27 апреля 2028 года.

1-2-3 Production участвовала в конкурсе с игровой версией УМКИ. По сюжету, в новогоднюю ночь маленький Тайкэ загадывает желание найти друга и на следующее утро встречает Умку – любознательного говорящего медвежонка, с тех пор Тайкэ и Умка неразлучны. Однажды местный браконьер и бизнесмен Седой обманом выкрал маму Умки, чтобы продать ее в зоопарк. Но Тайкэ и его мама сделают все, чтобы помочь Умке спасти медведицу. Съемки проекта завершены. Главные роли сыграли Павел Прилучный, Марина Кравец, Дмитрий Куличков, Антон Ескин. Режиссерское кресло занял Максим Пешков. Продюсеры – Артем Михалков, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Всеволод Жаров, Александр Горохов, Юлиана Слащева, Юлия Осетинская. Над образом Умки и его мамы работает CGF Company. Фонд кино выделил проекту 220 млн рублей (150 млн рублей в этом году и 70 млн в прошлом). «Централ Партнершип» выпустит проект 3 декабря 2026 года.

«Рэд Стар Филмс» претендовала на дофинансирование с приключенческой комедией (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. По сюжету, 17-летний студент Женя попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол», обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык. Главные роли исполнили Леон Кемстач, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Владимир Гарцунов. Продюсерами картины стали Сергей Сельянов, Алексей Чадов, Андрей Рыданов. Фильм Алексея Чадова уже вышел в прокат. Режиссер оценил результаты как удовлетворительные, а также отметил востребованность картины на платформах. На производство проекта ранее было выделено 50 млн рублей.

«Медиа Юниверсал Ивент» представила военную драму 99-Й. Фильм рассказывает о резервной роте ОМОНа под командованием капитана Сергея Головина, которая в сентябре 1999 года столкнулась в дагестанском селе Новолакское с террористическими бандформированиями. Съемки картины завершены. Главные роли исполнили Сергей Марин, Вадим Цаллати, Ирина Пегова, Наби Ахмедов, Орхан Абулов и Павел Чинарев. Продюсеры – Софья Митрофанова, Бинке Анисимов, Ибрагим Магомедов. Ранее Фонд кино выделил проекту 150 млн рублей. «Централ Партнершип» выпустит картину осенью 2026 года.

«КИНО ТВ» запросила дополнительные средства на фантастическую драму АВИАТОР по роману Евгения Водолазкина. По сюжету, авиатор Платонов почти 100 лет пролежал в состоянии сна. Он был заморожен в 1929-м году в лагере на Соловках и разморожен в 2023 году гениальным ученым. Чудом выживший герой пытается вернуться к обычной жизни. Прошлые связи безвозвратно утеряны, на самом пике прервана любовь, умерли близкие люди и самое главное – не раскрыто убийство, в котором авиатор был обвинен. Чтобы разобраться в этом, ему нужно полностью восстановить свою память, в чем ему помогает жена ученого. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Софья Эрнст, Антон Шагин, Ирина Пегова, Евгения Добровольская. Бюджет проекта Егора Кончаловского составляет 500 млн рублей. В 2024 году фильму выделили 100 млн. Продюсеры картины – Сергей Катышев, Илья Кривицкий, Юлия Перкуль. «Атмосфера кино» выпустила картину 20 ноября.

Компания «ВайТ Медиа» представила военный экшн БЫСТРЕЙ ВРАГА. Эта история о мужестве, любви, дружбе и самопожертвовании разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Главный герой – мотогонщик Иван, рискнувший создать первый мобильный мотоциклетный отряд истребителей танков. До войны окруженный вниманием публики, он мечтал о мировой славе, но получил тяжелую травму ноги. В начале войны герой служит фронтовым почтальоном. Во время танковой атаки он оказывается в эпицентре событий: на мотоцикле влетает на поле боя и помогает бойцам отразить врага. Так он становится легендарным истребителем танков – «Ночным дьяволом», чье имя внушает страх немецким войскам. Воссоединившись с давним другом – механиком Мишей, Иван формирует штурмовой мотоотряд. Главные роли исполнят Милош Бикович, Никита Кологривый и Диана Пожарская. Режиссером выступает Игорь Твердохлебов. Заявленный бюджет — 703 млн рублей. Ранее картина получила 150 млн поддержки.

Киностудия им. М. Горького участвует в конкурсе с совместной с «Марс Медиа» фантазийной сказки Анны Меликян ДИВА. Ироничная трагикомедия расскажет о ребенке-вундеркинде с волшебным голосом, какого в мировой опере никогда не было. Майя – Моцарт 21 века, в 11 лет она становится звездой главного Оперного театра страны. Две завистливые оперные дивы, у которых Майя отобрала все основные партии и роли, решают избавиться от чуда природы. Майя погибает прямо на сцене, но остается в театре в виде призрака. Здесь она встречает еще одного застрявшего – Йозефа, старого дирижера из 18 века, который учит девочку быть призраком. Съемки картины завершены. В актерском составе задействованы Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина, Вера Майорова. Продюсеры – Рубен Дишдишян, Юлиана Слащева, Анна Меликян, Юлия Иванова, Александр Бондарев, Мария Мазанова, Наталия Кабанова. Фонд кино уже выделил проекту 150 млн рублей (115 млн рублей в этом году и 35 млн в прошлом).

Компания «Зебра» запросила средства на окончание производства сказки КОЛОТУН. Семья Снегиревых готовится в последний раз встретить вместе Новый год, после которого Анфиса и Игорь расскажут сыну Роме о разводе. По пути на грустный праздник машина Снегиревых проваливается в параллельный мир, и герои случайно освобождают из заточения злого волшебника Колотуна, а Ромка похищает силу волшебного артефакта — Хронотрона. Теперь, чтобы спасти Ромку, Новый год и будущее обоих миров, Снегиревым предстоит сразиться с Колотуном. Но для победы им придется вспомнить, как это быть настоящей дружной семьей. В фильме снимались Иван Колесников, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Павел Деревянко, Лукерья Ильяшенко. Режиссером выступает Олег Гусев, продюсером – Юлия Соболевская. Проект с бюджетом 420 млн рублей получил от Фонда кино 125 млн рублей (50 млн в этом году и 75 млн в прошлом). «Атмосфера кино» выпустит картину 26 ноября 2026 года.

«МайВэйСтудия» запросила дофинансирование комедии КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ. По сюжету, благородный полицейский Рамаш, благодаря которому в Хурмаде царит мир и порядок, вступает в борьбу с хитрым и алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает серию преступлений, и Рамаш встает на защиту родного города. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар – братья. Расследование братьев выводит их на след виновника великого пожара, который унес жизни родителей Рамаша и Шамара, – главного мецената и покровителя Хурмады. Роли индийских братьев сыграли Михаил Галустян и Демис Карибидис. Режиссерское кресло занял Марюс Вайсберг. Продюсеры – Лика Бланк, Олеся Лубоцкая, Алексей Титов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Анастасия Митина. Фонд кино выделил проекту 150 млн рублей: в 2025 – 75 млн и в 2024 – 75 млн. Монтаж картины завершен. «Централ Партнершип» выпустит релиз 1 апреля 2026 года.

«Проспект Мира» представил военную драму КРАСАВИЦА. В основе картины лежит реальная история о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда. Режиссером, соавтором сценария и продюсером ленты выступает Антон Богданов. Также в числе продюсеров – Ирен Ванидовская и Евгений Немоляев. В актерском составе задействованы Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Светлана Немоляева, Борис Щербаков, Владимир Афанасьев, Полина Айнутдинова, Елисей Чучилин и другие. Бюджет проекта – 450 млн рублей. Ранее картине выделили 100 млн рублей. Запрашивают еще 150 млн. «Вольга» покажет фильм 19 февраля 2026 года.

«Киностудия «Вертикаль» участвовала в конкурсе с приключенческой мелодрамой КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Фильм рассказывает о реальном случае из начала нулевых, когда российские участники спортивной регаты пришли на помощь и спасли упавшую за борт молодую девушку из Польши. Ради этого им пришлось выйти из гонки, но они смогли вернуться в соревнование и победить. В фильме Антона Мегердичева будут сниматься Рузиль Минекаев, Олег Савостюк, Сергей Гилев, Александр Яценко. Продюсеры – Екатерина Маскина, Александр Богуславский. Проект с бюджетом производства 650 млн рублей получил от Фонда кино 150 млн.

«Н2О Продакшн» запросила дополнительное финансирование на создание спортивного байопика КУМПАРСИТА о советских фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове. Благодаря знаменитым фигуристам танцы на льду вошли в программу Олимпийских игр, а они сами стали первыми олимпийскими чемпионами. В борьбе за высшую награду мира спорта они боялись, что чувства друг к другу могут помешать. На глазах миллионов болельщиков из СССР и всего мира Мила и Саша умели проявлять эту любовь на льду, но не решались любить по-настоящему за пределами ледовой площадки. Но жизнь показала, что только ради и благодаря своей любви они способны дойти до конца и победить. Главные роли исполнят Ангелина Стречина и Никита Кацалапов. Режиссером картины станет Нурбек Эген. Начало съемок запланировано на март 2026 года. Референсами называют ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, МУЛЕН РУЖ, ЛА-ЛА ЛЕНД. Ранее Фонд кино выделил картине 250 млн.

Компания Legio Felix претендует на дофинансирование исторического фэнтези-детектива ЛЕВША. В 1885 год Российская Империя находится в тревожном ожидании войны. В покоях императора Александра III обнаруживают механическую блоху. К разгадке изобретения привлекают гениального самоучку Левшу. Он узнает, что блоха – это подслушивающий механизм. Вместе с молодым офицером тайной полиции Петром Огаревым Левша отправляется на поиски умного и опасного английского шпиона. Главные роли в полнометражном дебюте Владимира Беседина исполнили Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов. Продюсеры – Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов, Владимир Пермяков. Съемки завершены. Фильм с бюджетом 842 млн рублей получил от Фонда кино 205 млн рублей (100 млн в этом году и в прошлом – 105 млн). «Атмосфера кино» выпустит проект 22 января 2026 года.

Вторым проектом Legio Felix на питчинге была историческая драма ХАННА о маленькой девочке, чья жизнь переворачивается с началом Второй мировой войны. После ареста отца в нацистской Германии семья Ханны вынуждена бежать в Ленинград, где они сталкиваются с суровыми испытаниями – арестом матери, жизнью в коммуналке, пленом и жестокостью концлагеря. Благодаря дружбе с доброй соседкой Марией и помощи немецкого врача Вернера Коха, Ханна учится выживать и сохранять надежду. Эта история о семье, дружбе и силе духа в самых тяжелых условиях, напоминающая, что даже в войне есть место человечности и любви. В актерском составе заявлены Тиль Швайгер, Екатерина Симаходская, Даниэль Литтау, Ольга Науменко, Владимир Лысенко. Режиссером картины выступит дебютант Иван Коровин. Продюсеры – Илья Куликов, Андрей Семенов, Владимир Пермяков, Руслан Соколов. Бюджет картины – 450 млн рублей. Проект получил от Фонда кино 100 млн рублей в этом году. «Атмосфера кино» покажет картину 29 апреля 2027 года.

Компания «Высокие широты» представила историко-приключенческий экшн с элементами эпического фэнтези и мистической драмы ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ. Сюжет фильма объединяет мифы морских охотников Чукотки и предания о покорении Сибири русскими первопроходцами. В XVII веке юный эскимосский вождь должен отомстить за вероломное убийства отца, не подозревая, что тот был стражем между мирами и сдерживал духов тьмы. Чтобы спасти честь рода и племя от гибели, герою предстоит объединиться с древним морским божеством и русскими первопроходцами. Режиссер – Алексей Вахрушев. Бюджет производства составляет 393 млн рублей. Фонд кино выделил картине в этом году 50 млн рублей в рамках конкурса по поддержке фильмов о Дальнем Востоке.

Компания BBG запросила дополнительную субсидию на создание военной драмы МАЛЫШ с Глебом Калюжным в главной роли. По сюжету, похоронив отца, донецкий подросток идет в штурмовой отряд на СВО, чтобы вытащить из осажденного Мариуполя свою маму, которую не видел с детства. В актерском составе заявлены Никита Манец, Алексей Шевченков, Полина Агуреева и Кирилл Букин. Режиссер картины – Андрей Симонов («20/22»). Картина снята. Релиз запланирован на февраль 2026 года, прокатчик – «Каро Премьер». Ранее Фонд кино выделил проекту 185 млн рублей.

«А-Продакшн» представила историческую драму МАТУШКА. В фильме показываются события нескольких дней до ареста Елизаветы Федоровны Романовой – настоятельницы Марфо-Мариинской Обители Милосердия, сестры последней русской императрицы Александры Федоровны Романовой. Большая часть событий и персонажей вымышлены. Главные роли исполнят Наталья Рогожкина, Надежда Михалкова, Евгений Ткачук, Кирилл Кяро, Александр Ильин. Картина режиссера Валентина Донскова получила в прошлом году 85 млн.

«Ирсна Медиа» претендовала на дофинансирование триллера ПАДШИЙ. Не смирившись с трагической смертью любимой матери, ученый-генетик Иван Розин одержимо работает над своим проектом «Химера». Иван хочет победить смерть и улучшить хрупкую человеческую природу. Ученый соревнуется с Богом, не понимая, что заранее проиграл эту битву. Съемки проекта завершены. Главные роли исполнили Марьяна Спивак, Сергей Гилев, Дарья Балабанова, Иван Фоминов. Картина режиссера Олега Витвицки получила 100 млн рублей в рамках первой волны поддержки в этом году и 35 млн рублей в 2024-м. «Централ Партнершип» выпустит картину 14 мая 2026 года.

Кинокомпания «Соливс» участвует в конкурсе с исторической драмой РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Фильм рассказывает историю семьи последнего российского императора и раскрывает национальную трагедию Первой мировой войны и русских революций – преданности и предательства. Съемки завершены. Главные роли в картине Василия Чигинского исполнили Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Антон Батырев, Дмитрий Дюжев. Продюсером выступил Олег Урушев. Проект с бюджетом 510 млн получил ранее 100 млн рублей.

Компания «Гринвич Продакшн» запросила дополнительную субсидию на создание экранизации романа Захара Прилепина САНЬКЯ. Действие картины разворачивается в России конца 1990-х годов. По сюжету, Санька Тишин и его друзья – молодые люди, лишенные веры в существующую систему, отчаянно борются за собственную правду. Режиссером картины выступит Андрей Богатырев (КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ), а сопродюсером – Тимур Вайнштейн. В дримкасте на главную роль заявлены Глеб Калюжный, Леон Кемстач и Слава Копейкин. Бюджет картины – 591 млн рублей. Фонд кино выделил проекту в этом году 100 млн рублей. Прокатчик – «Централ Партнершип».

Компания «Ол Медиа Компани» представила совместную со Start и «Свердловской киностудией» мелодраму ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО по роману Анны Джейн. Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных. В актерском составе задействованы Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Иван Трушин. Режиссером выступает Михаил Вайнберг. Продюсеры – Георгий Шабанов, Люся Дадальян, Алена Званцова, Виктор Шадрин. Съемки картины проходили в Екатеринбурге. Фонд кино выделил проекту 20 млн рублей в 2024 году. «Атмосфера Кино» выпустит фильм 5 марта 2026 года.

«Нота Бене» участвует в конкурсе с сиквелом КРАСНОГО ШЕЛКА под названием ЧЕРНЫЙ ШЕЛК. Приключенческий детектив расскажет о новой миссии Николая Гарина (Милош Бикович) и Артема Светлова (Глеб Калюжный) – на этот раз они окажутся на корабле в окружении японских агентов. В это же время Зорге (Максим Матвеев) и Лин (Чжэн Ханьи) ищут секретно привезенный в Шанхай груз. Это может быть что угодно: документы, оружие или даже человек. Режиссерское кресло снова займет Андрей Волгин, продюсером выступит Вадим Быркин. Проект будет создаваться в копродукции с Китаем. Фонд кино выделил проекту 150 млн в этом году. «НМГ Кинопрокат» покажет картину 19 февраля 2027 года.

«Студия ТРЕТИЙ РИМ» представила военный экшн ШТОРМ. В 1979 году в Кабуле произошел штурм дворца Амина. Тайная военная операция советских спецслужб при поддержке «Мусульманского батальона» по устранению Хафизуллы Амина станет центральным сюжетом фильма. Режиссером выступит Александр Богуславский. Продюсеры – Александр Новин, Илья Векслер, Вадим Соколовский. Ранее Фонд кино выделил проекту 100 млн рублей.

Киностудия «Слово» претендует на дофинансирование приключенческой сказки ЩЕЛКУНЧИК. В сказочном Петербурге в 1892 году юная балерина Мари получает главную роль в новом балете «Щелкунчик». Для нее эта постановка – шанс исполнить мечту, а для директрисы мадам Дроссельмейер – способ удержать власть в театре. За внимание талантливой Мари борются обаятельный сын начальника цеха Франц и сын директрисы, танцор Людвиг. Однако за блеском сцены скрыто напряженное противостояние: «верхний» мир балетной элиты сталкивается с «нижним» миром рабочих закулисья. Когда загадочный Мышиный король грозит уничтожить постановку, Мари предстоит объединить два мира, чтобы отстоять свою мечту и любовь и спасти театр. Режиссером картины выступит Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА). На роль Франца утвержден Марк Эйдельштейн, мадам Дроссельмейер сыграет Светлана Ходченкова. Фонд кино выделил проекту 150 млн рублей в этом году.

Завершающим проектом питчинга стал мультфильм для подростков ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ от студии «Союзмультфильм» по фэнтези-книгам Юлии Ивановой. В мире Чароводья, где все пронизано волшебной силой, главными предметами являются живые камни – чарониты, которые отзываются только избранным. Эльде предстоит поступление в волшебную школу, но кто-то этого очень не хочет. Девочка отправляется в опасное путешествие – она узнает тайну своего прошлого, встретит первую любовь, научится летать на призраках и обретет волшебную силу чары. По словам продюсера Юлии Осетинской, это будет первый фильм франшизы. Референсами называют КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, «Аватар», «Уэнсдей». Бюджет производства – 580 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»