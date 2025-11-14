Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Автор: БК
14 ноября 2025
Всего экспертам будет представлен 21 проект
18 ноября в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
Всего экспертам будет представлен 21 проект. Среди них – САДКО, ИВАН ДА МАРЬЯ, ВЕСЕЛЬЧАК У, продолжения ХОЛОПА и ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, а также многое другое.
Онлайн-трансляция начнется в 12:30 и будет доступна на сайте Фонда кино.
Напомним, что сейчас в списке компаний-лидеров находятся «ВБД Груп», «Дирекция кино», Art Pictures Studio, «Водород», Кинокомпания СТВ, «МЕМ», «ПРОФИТ», Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и «Централ Партнершип».
Фото: Фонд кино
