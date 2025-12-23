top banner

Обзор новинок проката на уикенде 25–28 декабря

Богатыри на морозе

Последний уикенд уходящего года будет скуп на новинки. Единственный по-настоящему крупный релиз недели – новая часть анимационной франшизы «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG). Напомним, что два года назад также начинавший работу перед праздниками мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ за четыре дня освоил 150 млн рублей и привлек 511 тысяч зрителей, а альманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 этим летом стартовал с 69,6 млн рублей и 190 тысяч проданных билетов.

На контрпрограммировании как БОГАТЫРЯМ, так и первым семейным блокбастерам 2026 года постарается сыграть боевик ПУЛЯ НАВЫЛЕТ (TNL). История про наемного убийцу, снятая давно и уверенно обосновавшемся в жанре экшна режиссером Вичем Каосаянандой, явно порадует мужскую аудиторию.

Остальными новинками уикенда станут комедия МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ (LONF), хоррор НЕ СЛЫШУ ЗЛА (CIPA) и очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 190 (VLG, с 27.12).

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ

23.12.2025 Автор: Максим Острый

