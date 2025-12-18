Мировые кассовые сборы кинотеатров составят $35 млрд в 2026 году

Это примерно на 5% выше текущих оценок на этот год

Компания Gower Street Analytics представила предварительный прогноз мировых кассовых сборов на 2026 год, согласно которому они составят $35 млрд. По сообщению Deadline, это примерно на 5% выше текущих оценок на этот год.

Если показатель сохранится, то общие сборы за 2026 год окажутся на 12% ниже, чем средние значения последних трех допандемийных годов (2017-2019-й).

Согласно аналитике Gower, североамериканская касса вырастет на 11% год к году и составит примерно $9,9 млрд. В свою очередь, международный бокс-офис (без учета Китая) продемонстрирует показатели на 5% выше данных за 2025-й – примерно $18 млрд.

Что касается китайского рынка, то, по консервативным оценкам, он должен принести в районе $7,1 млрд (-4% по сравнению с 2025 годом). Тем не менее, аналитики отмечают, что он остается самым сложным для прогнозирования из-за ограниченной доступности графика грядущих релизов.

Фото: Freepik