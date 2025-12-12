top banner
Предварительная касса четверга: «Невероятные приключения Шурика» возглавили прокат

Автор: Георгий Романов

12 декабря 2025

«Три кота» стартовали с четвертой строчки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала музыкальная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP). Отечественная новинка заработала чуть больше 15 млн рублей и по итогу уикенда может рассчитывать на 100-120 млн рублей. По данным ЕАИС, за четверг на фильм было продано в районе 35 тысяч билетов.

Мультфильм ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG) начал прокат с четвертой строчки чарта. Анимационный проект записал на свой счет порядка 5,3 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю, за четыре дня проката в его копилке может оказаться 80-100 млн рублей. Посещаемость картины составила почти 16 тысяч зрителей. 

Также в десятку лучших релизов четверга попали еще две новинки – хоррор ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ (VLG) и мелодрама СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ (GF). В первый день проката проекты освоили 1 и 0,8 млн рублей соответственно, что к вечеру воскресенья должно дать около 5-7 млн рублей. 

Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

