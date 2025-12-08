Предварительная касса уикенда: «Волчок» возглавил прокат

«Человек-бензопила» установил стартовый рекорд для аниме-релизов

Согласно предварительным данным, лидером официального проката стал приключенческий проект ВОЛЧОК (CP). Фильм с Евгением Ткачуком показал высокий для жанра множитель уикенда, что позволило ему записать на свой счет почти 155 млн рублей (342 тыс зрителей).



Бронза чарта отошла японскому релизу ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (PNR). Новинка установила стартовый рекорд для аниме в России, заработав за четыре дня проката около 105 млн рублей (200 тыс зрителей).



Примерно 20 млн рублей смогла освоить отечественная комедия ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (NKI). Порядка 17 млн, свою очередь, оказалось в копилке другой российской жанровой новинки – ленты СЕМЬЯНИН (AK). Оба релиза показали среднюю заполняемость в 7 человек на сеанс, что является худшим показателем в первой десятке лучших релизов уикенда.



Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ