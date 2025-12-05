Paramount угрожает проблемами для конкурентов в случае поражения в сделке за Warner Bros.

По слухам, самое высокое предложение пока сделал именно Netflix

Новому руководству Paramount пришлись не по душе переговорные методы Дэвида Заслава – по информации Deadline, медиаконгломерат обещает серьезные проблемы для Netflix и Comcast, если те станут победителями в сделке за Warner Bros. Discovery.

В письме своего юрисконсульта к WBD компания Дэвида Эллисона настаивает, что конкурирующие предложения от Netflix и Comcast представляют «серьезные проблемы, которые ни один регулирующий орган не сможет игнорировать». Paramount уверена, что является единственным реальным претендентом, имеющим «четкий путь к заключению сделки, основанный на десятилетиях судебных прецедентов».

Инсайдеры утверждают, что это может значит только одно – если Warner Bros. будет продан не Paramount, а кому-то другому, то компания может подать иск в суд или предпринять попытку враждебного поглощения.

На данный момент известно, что Warner Bros. Discovery решила провести третий раунд торгов, однако ситуация не до конца определена. Так или иначе, по информации Reuters, самое высокое предложение пока сделал именно Netflix.

Важно отметить, что основной удар в письме пришелся именно на стриминг под руководством Теда Сарандоса. В частности, в нем приводятся статистические данные, подробно описывающие доминирование Netflix на рынке онлайн-кинотеатров, которое значительно расширится с присоединением HBO Max. Руководство Paramount прямым текстом угрожает платформе, заявляя, что Netflix – это единственная крупная технологическая компания, которая «до сих пор не сталкивалась с серьезными антимонопольными мерами, однако попытка приобрести активы WBD изменит эту ситуацию».