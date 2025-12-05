top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Paramount угрожает проблемами для конкурентов в случае поражения в сделке за Warner Bros.

Paramount угрожает проблемами для конкурентов в случае поражения в сделке за Warner Bros.

Автор: Илья Кувшинов

5 декабря 2025

По слухам, самое высокое предложение пока сделал именно Netflix

Новому руководству Paramount пришлись не по душе переговорные методы Дэвида Заслава – по информации Deadline, медиаконгломерат обещает серьезные проблемы для Netflix и Comcast, если те станут победителями в сделке за Warner Bros. Discovery.

В письме своего юрисконсульта к WBD компания Дэвида Эллисона настаивает, что конкурирующие предложения от Netflix и Comcast представляют «серьезные проблемы, которые ни один регулирующий орган не сможет игнорировать». Paramount уверена, что является единственным реальным претендентом, имеющим «четкий путь к заключению сделки, основанный на десятилетиях судебных прецедентов».

Инсайдеры утверждают, что это может значит только одно – если Warner Bros. будет продан не Paramount, а кому-то другому, то компания может подать иск в суд или предпринять попытку враждебного поглощения.

На данный момент известно, что Warner Bros. Discovery решила провести третий раунд торгов, однако ситуация не до конца определена. Так или иначе, по информации Reuters, самое высокое предложение пока сделал именно Netflix.

Важно отметить, что основной удар в письме пришелся именно на стриминг под руководством Теда Сарандоса. В частности, в нем приводятся статистические данные, подробно описывающие доминирование Netflix на рынке онлайн-кинотеатров, которое значительно расширится с присоединением HBO Max. Руководство Paramount прямым текстом угрожает платформе, заявляя, что Netflix – это единственная крупная технологическая компания, которая «до сих пор не сталкивалась с серьезными антимонопольными мерами, однако попытка приобрести активы WBD изменит эту ситуацию».

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» снова первая
Подробнее
«Зимний» убрал драму «Социализация» из программы фестиваля
Подробнее
В России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента
Подробнее
Премия «Белый слон» объявила номинантов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 ноября 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» в третий раз на вершине чарта
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Comic Con Игромир»: «Твое сердце будет разбито», «Импровизаторы» и Покрас Лампас
Подробнее
«Франкенштейн» и «Очень странные дела» возглавили рейтинг популярных проектов у пиратов в ноябре
Подробнее
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на Gotham Awards 2025
Подробнее
Стартовал 4-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний»
Подробнее
«КИОН» рассказал о новинках декабря
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Волчок»
Подробнее
Касса России: лучшей новинкой стала семейная комедия «Письмо Деду Морозу»
Подробнее
4-й фестиваль авторского кино «Зимний»: церемония открытия
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 декабря
Подробнее

Новости по теме

Warner Bros. просит покупателей сделать более выгодные предложения
Подробнее
Netflix рухнул во время премьеры финального сезона «Очень странных дел»
Подробнее
Paramount выпустит новый «Час пик»
Подробнее
Warner Bros. Discovery рассчитывает принять финальное решение о продаже к концу года
Подробнее
Предложение Netflix о покупке Warner Bros. Discovery включает выпуск фильмов в кинотеатрах
Подробнее