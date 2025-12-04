Скарлетт Йоханссон может сыграть в новом «Бэтмене»

Утверждается, что актриса находится на финальной стадии переговоров со студией

Спустя несколько лет после ухода из Кинематографической вселенной Marvel Скарлетт Йоханссон решила попробовать себя в еще одном кинокомиксе – по информации The Hollywood Reporter, актриса находится на финальной стадии переговоров со студей насчет участия в продолжении БЭТМЕНА Мэтта Ривза.

Ожидается, что если Йоханссон подпишет контракт, то это будет ее следующий проект после перезагрузки ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА Майка Флэнагана.

Пока неизвестно, на какую именно роль во вселенной DC Comics претендует актриса, однако, по сообщению журналиста Джеффа Снейдера, это точно не Ядовитый Плющ. Напомним, что мизантропичная ученая появлялась на киноэкранах лишь однажды – в БЭТМЕНЕ И РОБИНЕ Джоэла Шумахера.

Релиз БЭТМЕНА 2 с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирован на 1 октября 2027 года.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНАЯ ВДОВА