«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы

Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» опубликовали вторую часть кинопрограммы грядущего мероприятия, которое пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре.

Гостей конвенции ждут презентации сериала «Фурия», фильмов ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», СЕКТОР ГАЗА, ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, премьера двух эпизодов сериала «Принц Галактики», встреча с постоянным продюсером Гая Ричи Айваном Эткинсоном и многое другое.

12 декабря

• Авторская анимация от канала 2x2

• Презентация мультфильма ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС

Участники: стендап-комик и актер Евгений Чебатков

13 декабря

• Презентация сериала «Фурия»

Участники: создатели проекта

• Презентация фильма СЕКТОР ГАЗА

Участники: актер Никита Кологривый

• Презентация фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

Участники: режиссер Антон Маслов, актеры Дмитрий Журавлев, Мила Ершова

• Презентация фильма КРАСАВИЦА

Участники: режиссер Антон Богданов, актриса Юлия Пересильд

• Презентация фильма КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА

Участники: режиссер Сангаджиев, актер Данила Харенко

• Презентация фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Участники: актеры Алексей Онежен, Алиса Кот

• Презентация фильма ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Участники: режиссер Александр Домогаров-младший и продюсер Нарек Мартиросян

• Презентация и показ документального сериала «БДЫЩ!»

• Премьера двух эпизодов сериала «Принц Галактики»

14 декабря

• Встреча со сценаристом и продюсером фильмов Гая Ричи Айваном Эткинсоном

Модератор: стендап-комик и актер Евгений Чебатков

• Презентация фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

Участники: актер дубляжа Ислам Ганджаев

• Презентация фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА

Участники: актеры Влад Коноплев, Константин Плотников, Вера Вольт, Дарья Мельникова, Илья Гришин и лидер группы Jane Air Антон Лиссов

• Показ фильма ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА

• Показ фильма АГЕНТ ВРЕМЕНИ: ГЛАВА ИНДУ. ФИЛЬМ

Участники: актеры студии озвучания «Студийная Банда»

Первая, ранее анонсированная часть кинопрограммы «Comic Con Игромир» доступна по ссылке.

Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ