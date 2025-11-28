«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы
Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре
Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» опубликовали вторую часть кинопрограммы грядущего мероприятия, которое пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре.
Гостей конвенции ждут презентации сериала «Фурия», фильмов ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», СЕКТОР ГАЗА, ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, премьера двух эпизодов сериала «Принц Галактики», встреча с постоянным продюсером Гая Ричи Айваном Эткинсоном и многое другое.
12 декабря
• Авторская анимация от канала 2x2
• Презентация мультфильма ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС
Участники: стендап-комик и актер Евгений Чебатков
13 декабря
• Презентация сериала «Фурия»
Участники: создатели проекта
• Презентация фильма СЕКТОР ГАЗА
Участники: актер Никита Кологривый
• Презентация фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
Участники: режиссер Антон Маслов, актеры Дмитрий Журавлев, Мила Ершова
• Презентация фильма КРАСАВИЦА
Участники: режиссер Антон Богданов, актриса Юлия Пересильд
• Презентация фильма КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА
Участники: режиссер Сангаджиев, актер Данила Харенко
• Презентация фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Участники: актеры Алексей Онежен, Алиса Кот
• Презентация фильма ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
Участники: режиссер Александр Домогаров-младший и продюсер Нарек Мартиросян
• Презентация и показ документального сериала «БДЫЩ!»
• Премьера двух эпизодов сериала «Принц Галактики»
14 декабря
• Встреча со сценаристом и продюсером фильмов Гая Ричи Айваном Эткинсоном
Модератор: стендап-комик и актер Евгений Чебатков
• Презентация фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Участники: актер дубляжа Ислам Ганджаев
• Презентация фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
Участники: актеры Влад Коноплев, Константин Плотников, Вера Вольт, Дарья Мельникова, Илья Гришин и лидер группы Jane Air Антон Лиссов
• Показ фильма ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА
• Показ фильма АГЕНТ ВРЕМЕНИ: ГЛАВА ИНДУ. ФИЛЬМ
Участники: актеры студии озвучания «Студийная Банда»
Первая, ранее анонсированная часть кинопрограммы «Comic Con Игромир» доступна по ссылке.
