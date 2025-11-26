Официальная касса России: Маша высокого полета

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 всего за два уикенда стала миллиардером. Заветная цифра с девятью нолями была зафиксирована в воскресенье. Падение сборов на второй неделе составило умеренные 36%, демонстрируя лучшую динамику, чем была у предыдущих частей (66,8% у первой и 66,1% у второй). Лента освоила за выходные 345 млн рублей, а всего команда фокусников заработала 1,041 млрд рублей, превзойдя тоталы прошлых киношоу (680 млн в СНГ и 1,013 млрд у первого и второго фильма соответственно). А вот совершить чудо с числом зрителей «Всадникам» не удалось: триквел посмотрело 1,928 млн, тогда как первый проект за тот же период привлек внимание 2,164 млн человек, а второй – 2,832 млн. По всем показателям ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 стала самым кассовым зарубежным релизом в официальном прокате с марта 2022 года. Позади остался ДРАКУЛА (934 млн рублей и 1,752 млн зрителей). Впереди – рекорд приключенческого экшна АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (1,562 млрд рублей и 4,846 млн зрителей), выходившего в феврале 2022 года.

Серебро рейтинга получила новая сказка МАША И МЕДВЕДИ. Фильм с Виталией Корниенко в главной роли заработал за первые выходные 79,9 млн рублей. Это больше весеннего релиза СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (55,6 млн), но меньше, чем неделей раньше освоило городское фэнтези ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (96,4 млн) и майские СОКРОВИЩА ГНОМОВ (80,8 млн). Ленту компании «Наше кино» и онлайн-кинотеатра «Иви» в кинотеатрах оценили 210 тыс человек.

Максим Рогальский, продюсер ленты и управляющий партнер компании «Наше кино», занимавшейся производством и прокатом проекта, рассчитывает, что сказка будет работать вдолгую. «Первая реакция аудитории – прекрасная. Мы верим в сильный «сарафан» картины. Рекламная кампания будет продолжаться и на втором уикенде. Картина обладает рядом преимуществ, но сейчас сложилось беспрецедентно высокое предложение по семейному контенту. В первой десятке фильмов прошедшего уикенда шесть релизов были рассчитаны на семейную аудиторию, пять из них работают с солидной рекламной кампанией (к ним отношу и нашу картину). Насколько это является новой реальностью, покажет время, но в ближайшее время будут работать только сильные пакетом фильмы. В пакете нашего проекта – мощный бренд и каст, а также фотореалистичные медведи, выполненные на очень хорошем уровне графики», – отметил он.

Фантастическая драма АВИАТОР начала свой полет по кинотеатрам с третьего места и с небольшим отставанием от серебряного призера заработала 76,3 млн рублей. Старт экранизации романа Евгения Водолазкина оказался близок к показателям спортивной драмы РОДНИНА (76,8 млн) и превзошел цифры экшна СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (62,4 млн). Число проданных билетов составило 158 тыc. Это немногим выше, чем было у схожей по жанру картины ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (47,8 млн рублей и 148 тыс зрителей на старте).

Городская сказка ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ на второй неделе потеряла небольшие 33,8% от стартовых сборов благодаря школьным каникулам, и пополнила копилку еще на 62,7 млн рублей. Всего лесной волшебнице в исполнении Светланы Ходченковой удалось наколдовать фильму 184 млн рублей и 510 тыс проданных билетов. В итоге картина Александра Войтинского в денежном выражении превзошла тотал прошлогоднего аналога ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (178 млн рублей и 556 тыс зрителей), но заметно уступает в динамике другой сказке про ту же героиню БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (227 млн рублей и 870 тыс зрителей по итогам двух выходных).

ГОРЫНЫЧ замкнул топ-5 с кассой 59,1 млн, потеряв 34,6% сборов. В общей сумме сказка с Александром Петровым заработала 1,453 млрд рублей, опережая динамику сборов музыкального фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (1,364 млрд рублей после пяти уикендов) и фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,278 млрд рублей за тот же период) с тем же Петровым в одной из ведущих ролей. За пять недель ленту посмотрело 3,865 млн человек.

На девятой неделе военный триллер АВГУСТ продолжает демонстрировать высокие результаты: падение сборов составило минимальные 1,9% – лучший показатель чарта. Этому немало поспособствовал выход в прокат расширенной режиссерской версии ленты, которая подогрела интерес в том числе и уже смотревшей аудитории. Сборы составили 41,1 млн рублей. Это третий результат в истории отечественного проката на девятой неделе. Больше брали только ЧЕБУРАШКА (119 млн) и АВАТАР (60 млн с учетом стран СНГ). Суммарно фильм заработал 1,5 млрд рублей. Рекордной для топ-10 стала и посещаемость: 31 человек на сеанс.

Семейная комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ на четвертом уикенде снизила темпы соборов на 47,2% и освоила 36,5 млн рублей. Общая касса продолжения популярного сериала достигла 881 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти тотал «сарафанного» хита НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (854 млн), а вот по числу зрителей комедия с Юрием Стояновым сохраняет лидерство: 2,170 млн у осеннего релиза против 2,340 у летнего.

Музыкальная сказка АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС увеличила свою прибыль до 1,199 млрд рублей, а число зрителей достигло 2,944 млн. Фэнтези с Анной Пересильд продолжает отставать от графика фантастического экшна СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,278 млрд и 3,493 млн зрителей за пять уикендов).

Анимация СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ стартовала с девятой строчки и освоила 17,5 млн рублей. Европейский мультфильм немного опередил показатели таких релизов 2025 года, как ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (16,7 млн), 200% ВОЛК (16,5 млн) и КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (15,5 млн), но уступил недавней премьере КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (19,1 млн). Средняя посещаемость на сеанс составила 8 человек, это самый низкий показатель в десятке.

Российский экшн МАЖОР В ДУБАЕ замкнул первую десятку с выручкой 13,8 млн рублей. Сборы фильма рухнули еще на 62% после тяжелого падения на прошлых выходных. Это самый низкий показатель в десятке. Продолжение сериальной истории с Павлом Прилучным и Павлом Чинаревым за четыре уикенда освоило 485 млн рублей, а число зрителей достигло миллиона. Отрыв от графика экшн-детектива КРАСНЫЙ ШЕЛК стал еще заметнее (576 млн рублей и 1,234 млн зрителей).

Серия премьерных показов за полторы недели до старта обеспечила место в прокатном рейтинге аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (11-е место, 13,7 млн рублей и 18,1 тыс зрителей). Также в прокат вышли психологический триллер с Бенедиктом Камбербэтчем СУЩНОСТЬ (12-е место, 13,6 млн рублей и 26,7 тыс зрителей), каннский лауреат СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (16-е место, 5,7 млн рублей и 9,5 тыс зрителей), хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (18-е место, 4,8 млн рублей и 10,7 тыс зрителей), американский триллер ОБИТЕЛЬ (19-е место, 4,6 млн рублей и 9,6 тыс зрителей) и боевик ДЖЕКПОТ (20 место, 4,4 млн рублей и 8,2 тыс зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 842 млн рублей, с учетом стран СНГ – 869 млн. Это на 17,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 45,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате работала семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ.

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

26.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина