Максим Рогальский: «В ближайшее время будут работать только фильмы с сильным пакетом»

Одной из лучших новинок уикенда стала сказка МАША И МЕДВЕДИ Антонины Руже (САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!). В фильме героиня Виталии Корниенко спасает своего обернувшегося козленком брата от чар лесной нечисти с помощью трех медведей. В картине также снимались Людмила Артемьева, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Михаил Орлов. Максим Рогальский, продюсер ленты, а также управляющий партнер компании «Наше кино», занимавшейся производством и прокатом проекта, оценил итоги первого уикенда и рассказал о подробностях рекламной кампании фильма.

Как вы оцениваете старта фильма МАША И МЕДВЕДИ? Каковы были ожидания перед релизом?

Лично я никогда не бываю доволен результатом на сто процентов. Всегда можно сделать что-то лучше. Показатели первого уикенда МАШИ И МЕДВЕДЕЙ находятся в вилке ожиданий, которые у нас сформировались накануне релиза. На более раннем этапе прогноз варьировался как в бóльшую, так и в меньшую сторону.

Какими преимуществами картина обладает по сравнению с другими семейными релизами, представленными сейчас в прокате, по вашему мнению?

Картина обладает рядом преимуществ, но действительно сейчас сложилось беспрецедентно высокое предложение по семейному контенту. В первой десятке фильмов прошедшего уикенда шесть релизов были рассчитаны на семейную аудиторию, пять из них работают с солидной рекламной кампанией (к ним отношу и нашу картину). Насколько это является новой реальностью, покажет время, но в ближайшее время будут работать только сильные пакетом фильмы. В пакете нашего проекта – мощный бренд и каст, а также фотореалистичные медведи, выполненные на очень хорошем уровне графики.

Как вы позиционировали проект при продвижении?

Фильм позиционируется как семейная картина с рейтингом 6+. Была опасность, что часть аудитории воспримет проект как экранизацию мультфильма с похожим названием, ориентированного на младшую аудиторию, но в наших материалах мы старались от этого уйти.

Отличалась ли реклама МАШИ И МЕДВЕДЕЙ от продвижения других недавних сказок в современном сеттинге от «Нашего кино» – СОКРОВИЩА ГНОМОВ, ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА?

В рекламной кампании МАШИ И МЕДВЕДЕЙ было много общего с нашими другими релизами на семейную аудиторию, ибо зачем изобретать велосипед. Были подготовлены очень яркие креативы с медведями, которые работают и на ТВ, и в интернете, и в наружной рекламе. Но была и масса своих инструментов и рекламных ходов. В пиаре была возможность сделать акцент на участии актеров дубляжа: медведей озвучили Роман Постовалов и Егор Шип, великана – Николай Валуев. Саундтрек написала и исполнила популярная певица и блогер Милана Стар. Масштабную поддержку с охватом более 40 миллионов пользователей оказал «Кинопоиск».

В рекламной кампании были задействованы платные каналы – «КиноТВ» и «Триколор детям». Была ли реклама на федеральных? Какие преимущества дает продвижение на платных каналах по сравнению с бесплатными?

Да, мы активно рекламируем фильм на всех детских федеральных каналах. С 15 по 23 ноября было показано более 200 роликов на «Солнце», «Карусели», «Мульт», СТС Kids. «Триколор» является партнером фильма и предоставил большой пакет рекламных роликов (800). «КиноТВ» обеспечил подсветку релиза в своих новостях.

Повлияло ли на рекламную кампанию МАШИ И МЕДВЕДЕЙ то, что «КиноТВ» занимался продвижением картины собственного производства – АВИАТОР?

У этих фильмов совсем разная аудитория. Точно нет.

На каком этапе к проекту присоединился онлайн-кинотеатр «Иви» и в каком качестве? Учитывая сложности с текущим спросом со стороны платформ, как проходили переговоры и насколько сложно было договориться со стримингом?

С «Иви» мы договорились еще до захода в съемочный процесс, платформа является соинвестором картины.

Как вы оцениваете реакцию зрителей на МАШУ И МЕДВЕДЕЙ?

Первая реакция аудитории – прекрасная. Мы верим в сильный «сарафан» картины.

Каких итоговых сборов МАШИ И МЕДВЕДЕЙ вы ожидаете?

Как мы видим, большинство семейных фильмов сейчас работает в прокате вдолгую. Например, итоговый множитель нашего предыдущего проекта для схожей аудитории, СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК, составил 3,72 к первому уикенду. И это не является каким-то рекордом. Соответственно, надеемся на похожий сценарий и по МАШЕ И МЕДВЕДЯМ. Рекламная кампания будет продолжаться и на втором уикенде.

Какую динамику сборов вы ожидаете от следующих сказок производства «Нашего кино»? Не опасаетесь ли усталости зрителей от сказок с громкими названиями или что аудитории будет сложно ориентироваться в этих фильмах?

У нас в постпродакшне находится более десяти фильмов с релизом в 2026 году. Каждый из них имеет свой уникальный пакет и шансы в прокате. Понятно, что конкуренция будет высокой на всех датах, но мы сделаем для каждого нашего фильма все возможное и все необходимое. В конечном итоге выиграет зритель, потому что для него выбор качественного контента будет больше.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»