Аналитика


Предпродажи уикенда: «Авиатор» взлетел выше «Повелителя ветра» и «Селфи»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные ряда релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим драму АВИАТОР (AK), сказку МАША И МЕДВЕДИ (NKI), триллер СУЩНОСТЬ (WP) и драмеди СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (AOF). 

Экранизация известного произведения Евгения Водолазкина АВИАТОР предварительно заработала 2,6 млн рублей. Новинка вплотную приблизилась к ретро-драме ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн) и обошла фильмы ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн), СЕЛФИ (560,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 119,9 млн) и ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (541,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 47,8 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,743
АВИАТОР 2,633
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА 1,894
СЕЛФИ 0,561
ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 0,541

Семейная комедия МАША И МЕДВЕДИ предварительно заработала 2,27 млн рублей. Проект «Нашего кино» совсем немного уступил ленте ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн) и превзошел множество других аналогов: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,56 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн), Я – МЕДВЕДЬ (973,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,4 млн) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (439,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЖДУН 2,332
МАША И МЕДВЕДИ 2,274
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,746
СОКРОВИЩА ГНОМОВ 1,565
Я – МЕДВЕДЬ 0,974
МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 0,506
СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК 0,439

Предварительные данные фестивального драмеди СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ с учетом предпродаж на сеансы с субтитрами составили 1,3 млн рублей. Новинка обогнала множество других лент, нацеленых на подготовленную аудиторию: МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 19 млн без учета превью), ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (923,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн), ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (762,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,1 млн без учета превью), ГЛАВНАЯ РОЛЬ (525,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн без учета превью), СЫН (483,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн без учета превью) и ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (413,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 1,338
МЕЛОЧИ ЖИЗНИ 1,053
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ 0,924
ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ 0,763
ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0,526
СЫН 0,484
ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ 0,413

Хоррор СУЩНОСТЬ с учетом предпродаж на сеансы с субтитрами отметился предварительным результатом 525,7 тысячи рублей. Новинка расположилась ниже картин ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,5 млн) и ПРИСУТСТВИЕ (552,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), но выше таких фильмов ужасов, как ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (463,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,9 млн), СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,2 млн) и ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,2 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВСЕ СТРАХИ БО 694,8
ПРИСУТСТВИЕ 552,3
СУЩНОСТЬ 524,7
ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ 463,6
СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2
ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9

Фото: кадр из фильма АВИАТОР

19.11.2025 Автор: Никита Никитин

