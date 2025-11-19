Предпродажи уикенда: «Авиатор» взлетел выше «Повелителя ветра» и «Селфи»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Поскольку данные ряда релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим драму АВИАТОР (AK), сказку МАША И МЕДВЕДИ (NKI), триллер СУЩНОСТЬ (WP) и драмеди СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (AOF).
Экранизация известного произведения Евгения Водолазкина АВИАТОР предварительно заработала 2,6 млн рублей. Новинка вплотную приблизилась к ретро-драме ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн) и обошла фильмы ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн), СЕЛФИ (560,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 119,9 млн) и ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (541,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 47,8 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|2,743
|АВИАТОР
|2,633
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|1,894
|СЕЛФИ
|0,561
|ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
|0,541
Семейная комедия МАША И МЕДВЕДИ предварительно заработала 2,27 млн рублей. Проект «Нашего кино» совсем немного уступил ленте ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн) и превзошел множество других аналогов: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,56 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн), Я – МЕДВЕДЬ (973,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,4 млн) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (439,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,8 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ЖДУН
|2,332
|МАША И МЕДВЕДИ
|2,274
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|1,746
|СОКРОВИЩА ГНОМОВ
|1,565
|Я – МЕДВЕДЬ
|0,974
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|0,506
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|0,439
Предварительные данные фестивального драмеди СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ с учетом предпродаж на сеансы с субтитрами составили 1,3 млн рублей. Новинка обогнала множество других лент, нацеленых на подготовленную аудиторию: МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 19 млн без учета превью), ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (923,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн), ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (762,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,1 млн без учета превью), ГЛАВНАЯ РОЛЬ (525,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн без учета превью), СЫН (483,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн без учета превью) и ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (413,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,8 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
|1,338
|МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
|1,053
|ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ
|0,924
|ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ
|0,763
|ГЛАВНАЯ РОЛЬ
|0,526
|СЫН
|0,484
|ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ
|0,413
Хоррор СУЩНОСТЬ с учетом предпродаж на сеансы с субтитрами отметился предварительным результатом 525,7 тысячи рублей. Новинка расположилась ниже картин ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,5 млн) и ПРИСУТСТВИЕ (552,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), но выше таких фильмов ужасов, как ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (463,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,9 млн), СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,2 млн) и ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,2 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ВСЕ СТРАХИ БО
|694,8
|ПРИСУТСТВИЕ
|552,3
|СУЩНОСТЬ
|524,7
|ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ
|463,6
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
|158,2
|ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
|155,9
Фото: кадр из фильма АВИАТОР
