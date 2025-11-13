top banner

РОСКИНО подвело итоги участия в кинорынке DICM 2025 в Дубае

Автор: БК

13 ноября 2025

В работе объединенного российского стенда приняли участие 20 компаний

В начале ноября российская киноиндустрия представила свои проекты зарубежным покупателям контента на крупнейшем в регионе MENA индустриальном мероприятии – международном кинорынке DICM 2025 в Дубае. В работе объединенного российского стенда приняли участие 20 компаний, представивших более 100 проектов различных жанров.

Представители «Централ Партнершип» сообщили о переговорах с партнерами из Ближнего Востока, Индии, стран СААРК, Турции и Южной Африки. Заключены сделки на Турцию, а также продолжаются переговоры по ряду проектов для Ближнего Востока. Отмечается рост числа контактов по закупкам контента для авиакомпаний.

СОВТЕЛЕЭКСПОРТ (дистрибьюторский филиал ВГТРК) сообщил, что мелодрамы «Сестры», «Подруги» и «Цвет граната» отобраны для дальнейших переговоров с Dubai TV, а сериалы «Сын» и «Княжна милосердия» — с Sharjah TV. К документальным картинам «Первые в мире», «Неизвестные маршруты России», «Земля людей», «Космический рейс» и «Совершенная форма. Наука о фракталах» проявлен интерес со стороны Alsharqiya TV. Отмечается также активный интерес к восстановленной советской анимации.

По данным Кинокомпании СТВ, были достигнуты предварительные договоренности о закупке художественных фильмов ГОРЫНЫЧ и (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Ожидается согласование сделок.

Киностудия «Союзмультфильм» подписала соглашение с VOD-сервисом Awaan (входит в состав Dubai Media). Лицензировано более 20 часов анимационного контента, включающего такие сериалы, как «Умка», «Тайны Медовой Долины» и «Монсики».

Компания Media Technology достигла предварительных договоренностей с Индонезией о закупке на ТВ и с West Fly Entertainment о закупке контента для показа на борту международных авиарейсов. Идет согласование условий.

Студия анимации «Платошка» сообщила о том, что компания Etisalat приняла решение приобрести второй сезон «Цветняшек». Кроме того, проведены продуктивные переговоры с потенциальными партнерами из Ирана.

Телекомпания НТВ достигла договоренностей с двумя дистрибьюторскими компаниями. Ведутся переговоры с местными онлайн-площадками по продаже сериалов. Также продолжаются переговоры по адаптации одного из остросюжетных сериалов для иностранной аудитории.

Напомним, что РОСКИНО последовательно продвигает российский кинематограф на мировых площадках. В следующем году компания планирует расширить географию присутствия, в том числе представить российские проекты на рынке Red Sea Souk в Саудовской Аравии.

Фото: РОСКИНО

