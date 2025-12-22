top banner

Okko подвел итоги 2025 года

Автор: БК

22 декабря 2025

Время смотрения оригинального контента в онлайн-кинотеатре выросло на 53%

Онлайн-кинотеатр Okko рассказал о показателях уходящего года. Среднемесячная база подписчиков платформы в 2025 году выросла на 48%, а общее время смотрения – на 81% год к году. Ключевыми причинами стали оригинальные сериалы и спортивные трансляции, отмечается, что именно они обеспечили 58% новых подписок.

В пятерку самых популярных полнометражных фильмов на стриминге по количеству уникальных зрителей попали комедии БАТЯ 2. ДЕД, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, боевик КРАКЕН, а также сказки ДОМОВЕНОК КУЗЯ и БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД. В сериальном топе, в свою очередь, оказались: «Аутсорс», «Лихие», «Как приручить лису», «Урок» и «Волшебный участок».

Время смотрения оригинального контента в Okko в 2025 году выросло на 53%. Самыми популярными сериалами по данному параметру стали: «Аутсорс», «Урок», «Как приручить лису», а также вторые сезоны «Лихих» и «Волшебного участка». Последние два проекта также увеличили интерес аудитории к самим шоу – после премьеры продолжений пользователи смотрели первые сезоны на 20% больше. Лидером по количеству привлеченных подписчиков среди оригинальных проектов оказался «Аутсорс».

Персонализированные сценарии Okko стали одним из ключевых инструментов выбора контента. Они существенно увеличили время смотрения из рекомендаций: по сравнению с прошлым годом рост составил 94%. Количество зрителей в детском профиле увеличилось вдвое (среднемесячный прирост – +105% год к году). Главными причинами стали рост медиатеки, обновление интерфейса и улучшение рекомендательной системы.

Также в 2025 году Okko представил собственного маскота БубOkko, запустил детский телеканал и начал активно работать на территории Беларуси, в том числе запустив показ ключевых спортивных турниров.

Фото: кадр из сериала «Аутсорс»

