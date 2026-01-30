top banner
«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январе

Автор: Илья Кувшинов

30 января 2026

Полнометражный чарт возглавил боевик «Лакомый кусок»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в январе 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте занял боевик ЛАКОМЫЙ КУСОК с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном, дебютировавший на Netflix 16 января. Вторая строчка досталась медицинской драме НОЧНАЯ СМЕНА, а бронза ушла немецкому боевику ТИГР.

На четвертую строчку опустился фантастический экшн ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ, возглавлявший чарт в прошлом месяце. Пятерку замкнула мелодрама ОТПУСК НА ДВОИХ, которая появилась на Netflix 9 января.

В десятку попал лишь один проект, который был легально доступен в России онлайн в январе – комедия ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА с Ириной Пеговой. 

Пиратский чарт самых популярных сериалов в январе ожидаемо продолжает возглавлять проект Netflix «Очень странные дела», финальная серия которого стартовала в ночь с 31 декабря на 1 января. В тройку лидеров также попали спортивная мелодрама «Жаркое соперничество» и приквел «Игры престолов» – фэнтези «Рыцарь Семи Королевств»

В десятке обнаружилось сразу три российских проекта – комедия «Зона комфорта», драмеди «Карта желаний» и мелодрама «Ландыши. Вторая весна». Каждый из них был легально доступен в России онлайн. 

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в январе 2026 года
1. ЛАКОМЫЙ КУСОК
2. НОЧНАЯ СМЕНА
3. ТИГР
4. ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ
5. ОТПУСК НА ДВОИХ
6. ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА
7. ГРАНДИОЗНАЯ ПОДДЕЛКА
8. БЛЮХЕР
9. АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
10. БУГОНИЯ

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в январе 2026 года
1. «Очень странные дела»
2. «Жаркое соперничество»
3. «Рыцарь семи королевств»
4. «Лэндмен»
5. «Фоллаут»
6. «Тайна семи циферблатов»
7. «Зона комфорта»
8. «Одна из многих»
9. «Карта желаний»
10. «Ландыши. Вторая весна»

Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из сериала «Жаркое соперничество»

