Официальная касса России: новая царевна

Сиквел ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ заработал на старте 152 млн рублей при 357 тысячах зрителей. Еще 50,8 млн рублей и 120 тысяч зрителей принесло 9 марта. С учетом дополнительного выходного сказка кинокомпании «Наше кино» оказалась близка к показателям первой части франшизы (202 млн рублей и 510 тысяч зрителей), которая выходила год назад в менее конкурентном окружении.

Четвертый уикенд обеспечил СКАЗКЕ О ЦАРЕ САЛТАНЕ 142 млн рублей при падении на 44%. Общие сборы достигли 1,869 млрд рублей при 4,453 млн проданных билетов. По количеству зрителей фильм Сарика Андреасяна обошел картины СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (4,310 млн зрителей) и ГОРЫНЫЧ (4,073 млн зрителей), вплотную приблизившись к новогодней сказке БУРАТИНО (4,632 млн зрителей). Средняя посещаемость составила 28 человек на один сеанс, что стало самым высоким показателем в топ-10.

Комедия НОВАЯ ТЕЩА привлекла 268 тысяч зрителей, положив на свой счет 136 млн рублей. Понедельник дополнительно принес 33,9 млн рублей и 68 тысяч зрителей. Новинка производства студии «Берг Саунд» и кинокомпании «Темп» при участии ГПМ РТВ и онлайн-кинотеатра «Иви» обошла прошлогодние комедийные хиты НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (122 млн рублей и 261 тысяча зрителей) и ВАСИЛИЙ (101 млн рублей и 229 тысяча зрителей), но даже с учетом дополнительного праздничного дня не дотянула до первой части ТЕЩИ (211 млн рублей и 598 тысяч зрителей) с Ларисой Гузеевой.

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 84,1 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов на текущий момент во главе с хоррором КРИК 7. По сравнению с прошлой неделей выручка неофициального проката упала на 38,2%.

На контрпрограммировании удачно стартовал комедийный триллер НАСЛЕДНИК, заработав 73,3 млн рублей при 111 тысячах зрителей. Фильм с Гленном Пауэллом выступил на уровне таких картин, как ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (70 млн рублей и 117 тысяч зрителей) и МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (69,2 млн рублей и 102 тысячи зрителей), а также существенно превзошел результат криминальной комедии ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (30,8 млн рублей и 60 тысяч зрителей). В Москве новинка стала лидером проката. Доля столичной аудитории в общих сборах составила 35,6%.

С примерно равными показателями дебютировали отечественные картины К СЕБЕ НЕЖНО (55,7 млн) и ТЮЛЬПАНЫ (54,9 млн). За счет высокой доли Москвы и соответственно более высоких цен на билеты в денежном выражении немного была сильнее мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО, а по охвату аудитории впереди уже оказался романтический альманах ТЮЛЬПАНЫ (115 против 104 тысяч зрителей у конкурента). Похожие результаты недавно были у фильмов КОММЕНТИРУЙ ЭТО (52,5 млн рублей и 105 тысяч зрителей) и ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (45,7 млн рублей и 115 тысяч зрителей).

С выходом четырех крупных российских картин сразу 53,8% сборов потеряла КРАСАВИЦА. После трех уикендов на счету фильма имеется 301 млн рублей и 724 тысяч проданных билетов, что лучше динамики ЛЕВШИ (264 млн рублей и 594 тысячи зрителей за тот же период), но уступает ВОЛЧКУ (357 млн рублей и 825 тысячи зрителей).

МАЛЫШ потерял 41,3% выручки, что стало минимальным падением в топ-10. Фильм с Глебом Калюжным увеличил кассу до 83,2 млн рублей при 185 тысячах зрителей, это меньше, чем после двух уикендов было у похожего проекта ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (97,6 млн рублей и 311 тысячи зрителей) с Антоном Шагиным.

Замкнула первую десятку ГОРНИЧНАЯ, увеличившая сборы до 1,359 млрд рублей. Количество проданных билетов достигло 2,362 млн. По этому показателю работа Пола Фига вплотную приблизилась к боевику ДЖОН УИК 4 (2,377 млн), который удерживает четвертое место среди зарубежных релизов официального проката с марта 2022 года.

Также в прокат вышла драма ПОСТОРОННИЙ (16-е место, 5,4 млн рублей и 9,1 тысяча зрителей). С учетом превью-показов результат фильма Франсуа Озона вырос до 8,8 млн рублей и 13,6 тысяч зрителей.

Общая касса топ-20 на уикенде в России достигла 839 млн рублей, с учетом стран СНГ – 909 млн. Это на 16,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 8,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовала первая ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.

Фото: кадр из фильма ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2

12.03.2026 Автор: Артем Логинов